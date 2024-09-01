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Зеленський на тлі обстрілів Харкова росіянами закликав партнерів зупинити цей терор

Кількість постраждалих зростає, станом на зараз їх уже понад 40.

Зеленський на тлі обстрілів Харкова росіянами закликав партнерів зупинити цей терор
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Харкова росіянами. Він закликав партнерів допомогти Україні припинити цей терор.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Росія знову тероризує Харків. Удари по цивільній інфраструктурі, просто по місту. Станом на зараз уже більше 30 поранених. Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що наразі мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. 

"Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту", - зазначив президент.

Як повідомлялося, сьогодні Росія знову продовжила бомбардувати Харків. Після оголошення повітряної тривоги пролунала низка вибухів. Війська РФ завдали близько 10 ударів по місту. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих, але їхня кількість продовжує зростати.

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