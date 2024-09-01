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​Росія за тиждень запустила по Україні більше 160 ракет, 780 КАБів і 400 дронів, - Зеленський

Президент наголосив, що нам потрібне рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із Росії.

​Росія за тиждень запустила по Україні більше 160 ракет, 780 КАБів і 400 дронів, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Росія впродовж тижня запустила по України понад 160 ракет різних типів, 780 керованих авіаційних бомб та 400 ударних безпілотників.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Цілком справедливо, щоб українці могли відповідати на російський терор саме так, як необхідно, щоб його зупинити. Щодня та щоночі наші міста й села під ворожими ударами", - наголосив він.

Президент зазначив, що для того, аби дати повний захист та убезпечити наші міста від цієї агресії, потрібно більше підтримки для української справедливої відповіді. 

"Рішення щодо далекобійних ударів по місцях запуску ракет із Росії, знищення російської військової логістики, спільного збиття ракет і дронів. Все те, що допоможе протистояти російському злу", - додав Зеленський.

Напередодні Зеленський знову звернувся до західних партнерів дати “дозволи на далекобійність”

Міністр оборони Рустем Умєров також повідомив, що представив список цілей у Росії на ураження ATACMS під час зустрічей із високопосадовцями у Вашингтоні.

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