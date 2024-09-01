Головне за ніч та ранок неділі, 1 вересня: удар по зерновозах на Сумщині, майже 200 боєзіткнень, бої на Покровському напрямку

Нічна повітряна атака, 199 бойових зіткнень , бої на Куп'янському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 1 вересня сили протиповітряної оборони збили вісім російських безпілотників у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Уночі ворог запустив по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та 11 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема - на Миколаївщині та Сумщині.

31 серпня увечері ворог завдав ракетного удару по території Верхньосироватської громади Сумського району, повідомляє Сумська ОВА.

В результаті вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали б бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

Внаслідок ракетного удару одна людина загинула та чотири людини травмовано. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 199 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ятьох ракетних ударів десятьма ракетами, 73 авіаційних ударів, задіявши 96 КАБів. Крім цього, здійснив майже 3900 обстрілів, 96 з них – із РСЗВ.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісьмох ударів по скупченнях живої сили противника та одного - по складу боєприпасів окупантів.

На Куп’янському напрямку, за уточненою інформацією, кількість атак з боку окупантів за добу добігла 24. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Синьківки, Колісниківки, Лозової, Новоосинового, Глушківки та Берестового.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 ворожих штурмів різної інтенсивності. Найбільше їх було в районах населених пунктів Гродівка Новогродівка і Михайлівка - шість, двадцять та десять відповідно.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1350 російських окупантів, 10 танків, 24 бронемашини. Загалом Росія вже втратила в Україні 616300 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що на напрямку головного удару ворога ситуація складна.

"Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань", - зазначив Сирський.

Він також додав, що попри те, що ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, дякуючи нашим воїнам, він зазнає відчутних втрат.

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