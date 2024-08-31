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Міндовкілля: вживаються заходи, щоб забруднення з Сейму не дійшло до питного водозабору Києва

Забруднені води рухаються зі швидкістю 20-25 км на день, каже міністр.

Міндовкілля: вживаються заходи, щоб забруднення з Сейму не дійшло до питного водозабору Києва
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець
Фото: Анна Стешенко

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що забруднення річки Сейм є надзвичайною подією, і не можна допустити, щоб забруднені води дійшли до водозабору столиці. Про це він заявив у коментарі Укрінформу.

“Забруднені води рухаються зі швидкістю 20-25 км на день. Ми робимо максимум для того, щоби вони не дійшли до питного водозабору Києва. Це наша основна задача. Тож 5-6 вересня ми побачимо, чи діють заходи, яких ми зараз вживаємо”, - сказав міністр.

Стрілець наголосив, що забруднення Сейму є надзвичайною подією, тому щоденно здійснюється відбір зразків води для досліджень. Також вишукуються найкращі методи для подолання забруднення.

“За останні дні зроблено понад 50 проб, за ці два дні - ще 28. Зразки забрудненої води постійно відбираються для лабораторних досліджень та випробувань з метою пошуку найкращих рішень. Відповідно, вчора відібрали проби для того, щоб фахівці на очисних спорудах водоканалу (там, де питні водозабори) з'ясували, чи зможуть вони впоратися, якщо забруднення дійде туди. Тобто, превентивно ми робимо максимум для того, щоб це зупинити”, - сказав він.

Глава Міндовкілля нагадав, що 29 серпня відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому ухвалено низку рішень для розв'язання проблеми. Зокрема, йшлося про заходи з аерації (збагачення повітрям), абсорбції, перекидання додаткових обсягів води, а також збирання мертвої риби та недопущення подальшого її мору.

Всі ці заходи проводяться, наголосив міністр. Зокрема, вранці 30 серпня почали вносити абсорбент у воду та здійснювати штучну аерацію.

“Наскільки це буде ефективний захід, ми будемо розуміти в понеділок. Тому що потрібен час, щоб бактерії почали працювати”, - сказав він.

Стрілець наголосив, що речовина, яка викликала забруднення, виключно органічного походження. Проблему ліквідують силами ДСНС, Державної екологічної інспекції, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державного рибоохоронного патруля та місцевої влади.

  • Раніше мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Зі свого боку Київська ОВА спростувала цю інформацію та заявили, що перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області не виявлено.
  • Згодом Держводагентство заявило, що забруднення Сейму та Десни не хімічне, а органічне.
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