Україна потребує допомоги партнерів для збільшення темпів виробництва зброї великої дальності, – Єрмак

Під час візиту до США у складі української делегації на чолі з віцепремʼєр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з американськими військовими та безпековими експертами, повідомляє пресслужба ОП.

У зустрічі також узяв участь міністр оборони України Рустем Умєров, заступник міністра оборони Олександр Балануца, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Горбатюк, начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ Микола Шевцов, заступник керівника Офісу Президента Микола Точицький і радниця очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна.

Під час зустрічі обговорили перспективи співпраці щодо спільного виробництва зброї. Сторони поділилися своїм баченням та обмінялися рекомендаціями для подальших кроків у цьому напрямі.

Рустем Умєров докладно поінформував про ситуацію на полі бою.

Керівник Офісу президента зауважив, що Росія продовжує системно знищувати енергетичну інфраструктуру нашої держави, і наголосив на важливості посилення української ППО. Лише цього тижня РФ вдарила по Україні понад 400 різними ракетами та дронами.

Крім того, очільник Офісу Глави держави зауважив, що Україна потребує допомоги партнерів для збільшення темпів виробництва зброї великої дальності, зокрема ударних БпЛА та крилатих ракет.