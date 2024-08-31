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Зеленський знову звернувся до західних партнерів із закликом надати “дозволи на далекобійність”

Президент зауважив, що російський терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці.

Зеленський знову звернувся до західних партнерів із закликом надати “дозволи на далекобійність”
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У вечірньому зверненні 31 серпня президент Володимир Зеленський знову звернувся до західних партнерів дати “дозволи на далекобійність”. 

“Сьогодні в Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя шести людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким. Девʼяносто сім людей були травмовані – усім надано необхідну допомогу. І це тільки в Харкові, і це тільки один день російських ударів”, – повідомив президент.

Він зазначив, що сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. Президент зауважив, що цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. Найголовніше, як підкреслив Зеленський, що це можливо. За його словами, щодня про це говорять з партнерами. 

Глава держави також повідомив, що цими днями у Вашингтоні працює українська делегація: перша віцепремʼєр-міністерка, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях, і серед перших питань саме далекобійність для Сил оборони, можливість не допустити всього цього терору, через який змушений проходити Харків та інші наші міста.

Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення – саме те, що може найбільш правильно вплинути на події”, – сказав президент.

За його словами, також з партнерами говорять про ППО – про системи, які так потрібні особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки українським дітям у школах, містам, енергетиці. 

Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО. Важливо якнайшвидше все реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин – про додаткові системи ППО”, – зазначив президент.

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