Смерть пілота F-16 не стала причиною звільнення Олещука, – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умеров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил України Миколи Олещука було пов’язане із загибеллю одного з кращих українських пілотів під час аварії американського винищувача F-16.

Про це Умєров розповів у інтерв'ю CNN.

"Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання… на даному етапі я б їх не пов’язував", – зазначив він.

Умеров назвав смерть пілота "прикрою" і заявив, що Україна розслідує те, що сталося.

"Ми аналізуємо те, що сталося. Ми надали доступ нашим партнерам, тому вони також аналізують це та розслідують разом з нами", – додав міністр.

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