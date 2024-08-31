Смерть пілота F-16 не стала причиною звільнення Олещука, – Умєров

Міністр оборони України Рустем Умеров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил України Миколи Олещука було пов’язане із загибеллю одного з кращих українських пілотів під час аварії американського винищувача F-16.
Про це Умєров розповів у інтерв'ю CNN.
"Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання… на даному етапі я б їх не пов’язував", – зазначив він.
Умеров назвав смерть пілота "прикрою" і заявив, що Україна розслідує те, що сталося.
"Ми аналізуємо те, що сталося. Ми надали доступ нашим партнерам, тому вони також аналізують це та розслідують разом з нами", – додав міністр.
Що трапилося
- 26 серпня загинув пілот ЗСУ Олексій Месь. Він під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.
- Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що під час відбиття ракетного удару у понеділок разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16, один із яких зазнав аварії.
- Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака. Попередній звіт уже отримали американські партнери, які також долучилися до встановлення причин катастрофи.
- Згодом, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.
- Тимчасово виконуватиме обов'язки замість Олещука генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. Наразі він - командувач повітряного командування «Центр».