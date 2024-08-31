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Смерть пілота F-16 не стала причиною звільнення Олещука, – Умєров

Міністр оборони назвав звільнення "ротацією".

Смерть пілота F-16 не стала причиною звільнення Олещука, – Умєров
Фото: Голос України

Міністр оборони України Рустем Умеров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил України Миколи Олещука було пов’язане із загибеллю одного з кращих українських пілотів під час аварії американського винищувача F-16.

Про це Умєров розповів у інтерв'ю CNN.

"Я б, мабуть, сказав, що це ротація. Це два окремих питання… на даному етапі я б їх не пов’язував", – зазначив він. 

Умеров назвав смерть пілота "прикрою" і заявив, що Україна розслідує те, що сталося.

"Ми аналізуємо те, що сталося. Ми надали доступ нашим партнерам, тому вони також аналізують це та розслідують разом з нами", – додав міністр.

Що трапилося

  • 26 серпня загинув пілот ЗСУ Олексій Месь. Він під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.
  • Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив, що під час відбиття ракетного удару у понеділок разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16, один із яких зазнав аварії.
  • Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака. Попередній звіт уже отримали американські партнери, які також долучилися до встановлення причин катастрофи.
  • Згодом, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський звільнив командувача повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.
  • Тимчасово виконуватиме обов'язки замість Олещука генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. Наразі він - командувач повітряного командування «Центр». 
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