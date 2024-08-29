на війні загинув пілот F-16 Олександр Месь, прощання з воїном

26 серпня загинув пілот ЗСУ Олексій Месь.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Месь під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Повітряні сили наголосили, що пілот "був сильним і відданим воїном, висококласним льотчиком, лідером на землі і в небі, добрим другом, люблячим сином, батьком, чоловіком, патріотом своєї країни".

Поховали воїна 29 серпня. Попрощатися з ним прийшли його побратими-льотчики, командири і підлеглі, друзі і колеги і сотні простих українців. А шану полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Крім того, наказом головнокомандувача ЗСУ підполковнику Олексію Месю посмертно присвоїли військове звання полковник.

Фото: Повітряні сили ЗСУ МіГ-29

Фото: Повітряні сили ЗСУ на війні загинув пілот F-16 Олександр Месь, прощання з воїном

CNN зазначає, що Месь загинув під час аварії винищувача F-16. Джерела телеканалу зазначили, що у ЗСУ не вважають причиною інциденту помилку пілота. Наразі триває розслідування, до якого залучили міжнародних експертів.

Месь був одним із небагатьох пілотів, які пройшли навчання для польотів на F-16.

Генштаб ЗСУ підтвердив згодом, що під час відбиття ракетного удару у понеділок разом з підрозділами зенітно-ракетних військ були застосовані винищувачі F-16.

"В ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачено звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув", - зазначило командування.

Генштаб додав, що для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.