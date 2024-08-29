Сирський розповів про роботу у бригадах, які воюють на Покровському напрямку

Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче у районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидовим.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку.

За словами Сирського, робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі і постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення ворога.

Головком повідомив, що найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче у районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селидовим.

"Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника... У таких умовах наша головна задача - посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", - зазначив головнокомандувач.

Сирський відзначив бійців 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат. А також військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 150-ї окремої механізованої бригади.