Кількість постраждалих унаслідок авіаудару росіян по Куп'янську зросла до 17

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару, завданого армією РФ по центру Куп'янська в середу, продовжує зростати.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок авіаційного удару горів приватний будинок на площі 80 м кв., пошкоджена будівля Куп'янської військової адміністрації, п'ятиповерхові житлові будинки, готель, будівля прокуратури та суду, інша цивільна інфраструктура. Постраждали щонайменше 17 людей, серед госпіталізованих - у легкому та середньому станах", - написав Синєгубов у Telegram.

Він також повідомив, що в ніч на четвер росіяни обстріляли з РСЗВ "Град" Одноробівку. Унаслідок ударів пошкоджено два приватних будинки та господарські споруди, після відновлення знову пошкоджено енергомережі. Постраждалих немає.

Фото: Харківська ОВА Куп'янськ

Крім того, минулої доби ворожі обстріли спровокували пожежі в низці населених пунктів області. Зокрема, у Дорошівці горіли приватні будинки та господарські будівлі, у Горяному - складська будівля на площі 300 м кв. і трава на площі 2,5 га, у Новоосиновому горіла трава на площі 1 га, у Балаклії - трава на площі 2,5 га і сміття на площі 500 м кв. У Куп'янському лісництві загорілася хвойна підстилка на площі 5 га.