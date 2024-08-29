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Іловайськ. Десять років

Іловайська трагедія – саме під такою назвою в новітню історію увійшла одна з найстрашніших битв першого етапу (до великого вторгнення) російсько-української війни. В серпні 2014-го українські війська на Донбасі вперше зіткнулися не з “загонами Гіркіна” і не з силами так званих “сепаратистів”, а з регулярними частинами російської армії, які перетнули державний кордон України.

День перед 'зеленим коридором', Іловайск, 28 серпня 2014.
Фото: Макс Левін
День перед 'зеленим коридором', Іловайск, 28 серпня 2014.

Бої за місто, яке було важливим залізничним вузлом, тривали майже весь серпень 2014-го. Сили були нерівні, але наші військові боронили рубежі (точніше кажучи – половину міста, навпіл поділеного залізничною колією) з 6 по 29-е серпня. В тому числі, добровольчі батальйони “Донбас” та “Миротворець”. З бійцями останнього наприкінці літа в Іловайськ заїхали четверо українських журналістів: фотокореспондент LB.ua Макс Левін, фотокореспондент Укрінформу Маркіян Лисейко, журналіст і оператор німецького каналу ARD Георгій Тихий та Іван Любиш-Кірдей.

Макс Левін, Гоша Тихий, Маркіян Лисейко та Іван Любиш-Кірдей Перший поверх іловайської школи, 26 серпня 2014
Фото: Юрій Міхальський 'МІШКА', Донбас
Макс Левін, Гоша Тихий, Маркіян Лисейко та Іван Любиш-Кірдей Перший поверх іловайської школи, 26 серпня 2014

29-го серпня вони мали вийти з міста по так званому “зеленому коридору” – росіяни обіцяли, що не будуть обстрілювати колону. Однак, масований обстріл, в тому числі – машин з пораненими – почався вже в перші хвилини руху колони. Військові зупинилися посеред поля та прийняли бій. Журналісти, не знаючи дороги; не маючи жодних орієнтирів, продовжили рух вперед. Як виявилося незабаром, це врятувало їм життя. 

Тричі потрапивши під прицільний обстріл, вони дивом змогли прорватися на територію, яку контролювала Україна.

Друзі після порятунку
Фото: Маркіян Лисейко
Друзі після порятунку

Максим Левін. Гоша Тихий. Маркіян Лисейко. Іван Любиш-Кірдей.

Десять років тому наш Максим написав текст “Іловайськ. Хроніка втечі”, який ми просимо вас прочитати. Хочемо, щоб згадали. Віддали шану всім тим 366-м воїнам, які там полягли. 

Весною 2022-го Максим фіксував злочини росіян на Київщині. 13 березня окупанти вбили його під Мощуном. 

Іван бореться за життя в лікарні Дніпра. Він – той самий журналіст Reuters, якого дістали з-під завалів готелю в Краматорську. 

Пам’яті всіх, хто вже не повернеться. Пам’яті всіх, хто бореться. Присвячується.

Стіна пам'яті захисників України. Київ 29 серпня 2020 року
Фото: Сергій Нужненко/Радіо Свобода
Стіна пам'яті захисників України. Київ 29 серпня 2020 року

Соня КошкінаСоня Кошкіна, Шеф-редактор LB.ua
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