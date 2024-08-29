Іловайськ. Десять років

Іловайська трагедія – саме під такою назвою в новітню історію увійшла одна з найстрашніших битв першого етапу (до великого вторгнення) російсько-української війни. В серпні 2014-го українські війська на Донбасі вперше зіткнулися не з “загонами Гіркіна” і не з силами так званих “сепаратистів”, а з регулярними частинами російської армії, які перетнули державний кордон України.

Фото: Макс Левін День перед 'зеленим коридором', Іловайск, 28 серпня 2014.

Бої за місто, яке було важливим залізничним вузлом, тривали майже весь серпень 2014-го. Сили були нерівні, але наші військові боронили рубежі (точніше кажучи – половину міста, навпіл поділеного залізничною колією) з 6 по 29-е серпня. В тому числі, добровольчі батальйони “Донбас” та “Миротворець”. З бійцями останнього наприкінці літа в Іловайськ заїхали четверо українських журналістів: фотокореспондент LB.ua Макс Левін, фотокореспондент Укрінформу Маркіян Лисейко, журналіст і оператор німецького каналу ARD Георгій Тихий та Іван Любиш-Кірдей.

Фото: Юрій Міхальський 'МІШКА', Донбас Макс Левін, Гоша Тихий, Маркіян Лисейко та Іван Любиш-Кірдей Перший поверх іловайської школи, 26 серпня 2014

29-го серпня вони мали вийти з міста по так званому “зеленому коридору” – росіяни обіцяли, що не будуть обстрілювати колону. Однак, масований обстріл, в тому числі – машин з пораненими – почався вже в перші хвилини руху колони. Військові зупинилися посеред поля та прийняли бій. Журналісти, не знаючи дороги; не маючи жодних орієнтирів, продовжили рух вперед. Як виявилося незабаром, це врятувало їм життя.

Тричі потрапивши під прицільний обстріл, вони дивом змогли прорватися на територію, яку контролювала Україна.

Фото: Маркіян Лисейко Друзі після порятунку

Максим Левін. Гоша Тихий. Маркіян Лисейко. Іван Любиш-Кірдей.

Десять років тому наш Максим написав текст “Іловайськ. Хроніка втечі”, який ми просимо вас прочитати. Хочемо, щоб згадали. Віддали шану всім тим 366-м воїнам, які там полягли.

Весною 2022-го Максим фіксував злочини росіян на Київщині. 13 березня окупанти вбили його під Мощуном.

Іван бореться за життя в лікарні Дніпра. Він – той самий журналіст Reuters, якого дістали з-під завалів готелю в Краматорську.

Пам’яті всіх, хто вже не повернеться. Пам’яті всіх, хто бореться. Присвячується.