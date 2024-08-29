Головне за ніч та ранок четверга, 29 серпня: масована атака "шахедів", майже 200 боєзіткнень, відкриття Паралімпійських Ігор

Нічна повітряна атака, 195 бойових зіткнень , бої на Куп'янському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 29 серпня ППО України збила дві керовані ракети та 60 ударних БпЛА. Російська армія атакувала українців трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей, а також із цього ж напрямку – двома ракетами, тип яких наразі встановлюють.

74 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" ворог випустив з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у telegram. До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА «Shahed-131/136». Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України. Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей", – повідомив він.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби сталося 195 бойових зіткнень, майже третина з них – на Покровському напрямку.

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки в районах Стельмахівки, Кругляківки, Колісниківки і Синьківки.

На Покровському захисники відбили 66 атак окупантів, понад половину з них – у районі Гродівки та Новогродівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 612 390 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі росіяни вчергове здійснили масовану атаку по території України із використанням ударних безпілотників типу "шахед". Значна кількість дронів була зосереджена у Київській та сусідніх областях.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, у Дніпровському районі столиці було зафіксовано падіння уламків БпЛА в зону житлової забудови. Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, збитий дрон впав на дитячий майданчик між будинками. Екстрені служби вирушили на місце та переконалися, що руйнувань та потерпілих внаслідок інциденту немає.

Також у Голосіївському районі, за інформацією міського голови, уламками пошкоджено вікна та двері у квартирі на шостому поверсі.

Після 6 години Кличко повідомив інформацію про нові пошкодження. "У Деснянському районі, де впали уламки дрона, горить альтанка в котеджному містечку. Рятувальники прямують на місце. Інформація про постраждалих наразі не надходила", – сказав він.

Сумарно тривоги тривали близько шести годин.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що на Київ російські безпілотники летіли з окупованої території Херсонської області та з російської Курської області ще до опівночі, близько 23:00. Вони заходили хвилями та з різних напрямків.

За попередніми даними, ППО збила близько 15 "шахедів".

У Черкасах внаслідок російської атаки пошкоджена територія підприємства – туди впали уламки безпілотників.

Спалахнула пожежа, повідомив у Telegram голова ОВА Табурець. Над її ліквідацією працюють.

"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють", – сказав він.

Свято спорту для Парижа не припиняється: через трохи більше ніж два тижні після закриття Олімпійських ігор у столиці Франції стартувала Паралімпіада.

Організатори знову підготували для глядачів максимально оригінальну та незвичну церемонію відкриття: цього разу спортсмени не пливли Сеною у човнах, а йшли легендарним проспектом Єлисейські Поля до площі Конкорд – місця, яке стало імпровізованим стадіоном. Танцювальні номери були присвячені темі інклюзивності.

Офіційно оголосив про відкриття Паралімпійських Ігор президент Франції Емманюель Макрон, а запалення вогню відбулося все в тому ж чудернацькому факелі-повітряній кулі, яка здійнялася над Парижем.

Україну на Паралімпійських Іграх представлять 140 спортсменів, які змагатимуться у рекордних для нашої держави 17 з 22 видах спорту.

Багато цікавої інформації про Паралімпіаду в Парижі – у матеріалі LB.ua.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!