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На Лісовому кладовищі в Києві відкрили меморіал загиблим захисникам

На території Лісового кладовища поховано 1092 полеглих киян-воїнів.

На Лісовому кладовищі в Києві відкрили меморіал загиблим захисникам
Меморіал загиблим киянам
Фото: Віталій Кличко

У Києві у День пам'яті захисників України відкрили на Лісовому кладовищі меморіал загиблим киянам.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні Україна вшановує своїх полеглих Героїв. У День памʼяті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відкрили на Лісовому кладовищі Меморіальний монумент загиблим киянам - захисникам та захисницям", - написав мер столиці Віталій Кличко в телеграмі.

Меморіал розміщений поруч з алеєю почесних поховань воїнів, які віддали свої життя за свободу і незалежність України. Головний елемент Меморіалу - козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам і незламність.

"На території Лісового кладовища поховано 1092 полеглих киян-воїнів, подвиг яких ми пам'ятатимемо та шануватимемо. Такий Меморіал відкриємо і на міському Берковецькому кладовищі, де поховано 738 воїнів", - зазначив Кличко.

Меморіал загиблим киянам
Фото: Віталій Кличкио
Меморіал загиблим киянам

  • 1 серпня було визначено компанію, яка збудує 1-шу чергу Національного військового меморіального кладовища у Гатненській громаді Київщини. Тендер виграла фірма "Білдінг ЮА". За проведення робіт виконавець хоче отримати 1,75 мільярда гривень, що трошки менше очікуваної замовником вартості у 1,8 млрд. Будівництво 1-шої черги комплексу має завершитися до кінця 2025-го.
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