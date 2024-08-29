У Києві у День пам'яті захисників України відкрили на Лісовому кладовищі меморіал загиблим киянам.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні Україна вшановує своїх полеглих Героїв. У День памʼяті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відкрили на Лісовому кладовищі Меморіальний монумент загиблим киянам - захисникам та захисницям", - написав мер столиці Віталій Кличко в телеграмі.

Меморіал розміщений поруч з алеєю почесних поховань воїнів, які віддали свої життя за свободу і незалежність України. Головний елемент Меморіалу - козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам і незламність.

"На території Лісового кладовища поховано 1092 полеглих киян-воїнів, подвиг яких ми пам'ятатимемо та шануватимемо. Такий Меморіал відкриємо і на міському Берковецькому кладовищі, де поховано 738 воїнів", - зазначив Кличко.

Фото: Віталій Кличкио Меморіал загиблим киянам