У Києві у День пам'яті захисників України відкрили на Лісовому кладовищі меморіал загиблим киянам.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні Україна вшановує своїх полеглих Героїв. У День памʼяті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відкрили на Лісовому кладовищі Меморіальний монумент загиблим киянам - захисникам та захисницям", - написав мер столиці Віталій Кличко в телеграмі.
Меморіал розміщений поруч з алеєю почесних поховань воїнів, які віддали свої життя за свободу і незалежність України. Головний елемент Меморіалу - козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам і незламність.
"На території Лісового кладовища поховано 1092 полеглих киян-воїнів, подвиг яких ми пам'ятатимемо та шануватимемо. Такий Меморіал відкриємо і на міському Берковецькому кладовищі, де поховано 738 воїнів", - зазначив Кличко.
- 1 серпня було визначено компанію, яка збудує 1-шу чергу Національного військового меморіального кладовища у Гатненській громаді Київщини. Тендер виграла фірма "Білдінг ЮА". За проведення робіт виконавець хоче отримати 1,75 мільярда гривень, що трошки менше очікуваної замовником вартості у 1,8 млрд. Будівництво 1-шої черги комплексу має завершитися до кінця 2025-го.