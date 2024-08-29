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За добу росіяни поранили п'ятьох людей на Херсонщині

Окупанти пошкодили газопровід, житлові будинки та приватні автомобілі.

За добу росіяни поранили п'ятьох людей на Херсонщині
Херсонщина, наслідки обстрілу (архівне фото)
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу через російську агресію на Херсонщині 5 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Благовіщенське, Гаврилівка, Дудчани, Дніпровське, Придніпровське, Новодмитрівка, Станіслав, Садове, Широка Балка, Шляхове, Кізомис, Шестакове, Осокорівка та місто Херсон. 

Російські військові поцілили в автозаправну станцію; житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищили 2 "Shahed-131/136".

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