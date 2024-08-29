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​Генштаб ЗСУ підтвердив ураження двох нафтобаз та складу боєприпасів у Росії

Детальна інформація щодо наслідків наразі уточнюється. 

​Генштаб ЗСУ підтвердив ураження двох нафтобаз та складу боєприпасів у Росії
Фото: скріншот

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження двох нафтобаз та складу боєприпасів у Росії у ніч на 28 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Так, у ніч на 28 серпня було завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння. 

"Завдання виконано підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки Міноборони у взаємодії з іншими складовими Сил оборони", - зазначили в Генштабі.

Крім цього, ударів завдано по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад"  у Воронезькій області РФ.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється. 

  • Днями американське видання Politico повідомило, що представники української влади готуються представити посадовцям національної безпеки США список далекобійних цілей у Росії, які, на їхню думку, можуть вразити Сили оборони, якщо Вашингтон скасує обмеження на використання своєї зброї.
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