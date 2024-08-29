Зеленський провів телефонну розмову з Нетаньягу: говорили про дві війни

Президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Про розмову двох лідерів на своїй сторінці у Facebook написав речник глави держави Сергій Никифоров.

За його словами, йшлося про ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні. Очільник ізраїльського уряду висловив підтримку територіальній цілісності та суверенітету нашої держави. У відповідь Зеленський подякував Нетаньягу за участь Ізраїлю в першому Глобальному саміті миру та підпис під підсумковим комюніке.

Як пише Никифоров, "сторони домовилися про подальші контакти". Інших деталей розмови в Офісі Президента вирішили не розголошувати.