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Зеленський провів телефонну розмову з Нетаньягу: говорили про дві війни

Деталі перемовин в Офісі Президента вирішили не розголошувати.

Зеленський провів телефонну розмову з Нетаньягу: говорили про дві війни
Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньягу
Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський телефоном поговорив із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Про розмову двох лідерів на своїй сторінці у Facebook написав речник глави держави Сергій Никифоров. 

За його словами, йшлося про ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні. Очільник ізраїльського уряду висловив підтримку територіальній цілісності та суверенітету нашої держави. У відповідь Зеленський подякував Нетаньягу за участь Ізраїлю в першому Глобальному саміті миру та підпис під підсумковим комюніке.   

Як пише Никифоров, "сторони домовилися про подальші контакти". Інших деталей розмови в Офісі Президента вирішили не розголошувати. 

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