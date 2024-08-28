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Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення

Омелян отримав поранення - в нього перебита кістка, в тілі понад 10 осколків.

Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Фото: Володимир Омелян

24 серпня росіяни вдарили по позиції батальйону, де служить ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, двома КАБами.

Про це повідомив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

“Цього разу мені пощастило: перебита кістка, понад 10 осколків у тілі, проте живий”, - написав Омелян.

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Він уточнив, що тепер попереду лікування і реабілітація.

В свою чергу, народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що Омелян отримав поранення на Купʼянському напрямку. Також вона уточнила, що ексміністра вже прооперували після поранення, його стан задовільний.

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