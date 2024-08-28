Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення

24 серпня росіяни вдарили по позиції батальйону, де служить ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, двома КАБами.
Про це повідомив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.
“Цього разу мені пощастило: перебита кістка, понад 10 осколків у тілі, проте живий”, - написав Омелян.
Він уточнив, що тепер попереду лікування і реабілітація.
В свою чергу, народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що Омелян отримав поранення на Купʼянському напрямку. Також вона уточнила, що ексміністра вже прооперували після поранення, його стан задовільний.