Росія вдарила з авіації по Куп'янську

Сьогодні вдень, 28 серпня, росіяни вдарили по місту Куп’янськ Харківської області, попередньо, ФАБ-500.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції України. Спершу було відомо про 11 потерпілих.
“Наразі за медичною допомогою звернулися 11 цивільних громадян. Троє поліцейських дістали поранення під час виконання службових обов’язків”, – розповіли в поліції.
За оновленими даними станом на 19 серпня, поранена 21 людина.
Також обстрілом були пошкоджені багатоповерхівка, готель та інші будівлі, в одному з будинків зайнялася пожежа.
Постраждалих госпіталізували до лікарні.
- За минулу добу на Харківщині через російську агресію загинув чоловік. 23 особи постраждали.