​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
Гроші на рахунках лежатимуть до вересня мінімум: що відбувається з зібраними донатами на відбудову Охматдиту
У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
У Ростовській області Росії палають одразу дві нафтобази
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
ДТЕК скасував екстрені відключення, введені сьогодні для Києва і деяких областей
Про російські стратегії та українську відповідь
Про російські стратегії та українську відповідь
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила з авіації по Куп'янську

Серед них – троє поліцейських.

Росія вдарила з авіації по Куп'янську
Внаслідок російського удару по Куп’янську травмовано 14 людей
Фото: Пресслужба Нацполіції

Сьогодні вдень, 28 серпня, росіяни вдарили по місту Куп’янськ Харківської області, попередньо, ФАБ-500. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України. Спершу було відомо про 11 потерпілих.

“Наразі за медичною допомогою звернулися 11 цивільних громадян. Троє поліцейських дістали поранення під час виконання службових обов’язків”, – розповіли в поліції.

За оновленими даними станом на 19 серпня, поранена 21 людина. 

Підписуйтесь на наш Google News

Також обстрілом були пошкоджені багатоповерхівка, готель та інші будівлі, в одному з будинків зайнялася пожежа. 

Постраждалих госпіталізували до лікарні. 

  • За минулу добу на Харківщині через російську агресію загинув чоловік. 23 особи постраждали.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies