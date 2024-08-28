Росія вдарила з авіації по Куп'янську

Сьогодні вдень, 28 серпня, росіяни вдарили по місту Куп’янськ Харківської області, попередньо, ФАБ-500.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України. Спершу було відомо про 11 потерпілих.

“Наразі за медичною допомогою звернулися 11 цивільних громадян. Троє поліцейських дістали поранення під час виконання службових обов’язків”, – розповіли в поліції.

За оновленими даними станом на 19 серпня, поранена 21 людина.

Також обстрілом були пошкоджені багатоповерхівка, готель та інші будівлі, в одному з будинків зайнялася пожежа.

Постраждалих госпіталізували до лікарні.