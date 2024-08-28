Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
Унаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені (доповнено)
Унаслідок російського удару по готелю в Кривому Розі є загиблі та поранені (доповнено)
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог у день жалоби знову вдарив по Кривому Рогу, є постраждалі (оновлено)

За останніми даними, постраждали восьмеро людей. Також пошкоджено інфраструктуру.

Ворог у день жалоби знову вдарив по Кривому Рогу, є постраждалі (оновлено)
Фото: Еспресо

Ворог у день жалоби знову вдарив по Кривому Рогу, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За даними станом на 12:56, кількість поранених зросла до восьми.  

“Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільним... У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання”, – написав Лисак. 

У місті понівечений гаражний кооператив, 12 авто. Вибиті вікна у готелі. 

Спершу було відомо про трьох поранених, а потім Сергій Лисак уточнив, що у Кривому Розі постраждали п'ятеро людей. Четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості. Серед потерпілих і 54-річна жінка. Вона буде оговтуватися вдома. Також постраждали 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно. 

Інформацію щодо того, яких збитків завдав ворог, уточнюють.

Нагадаємо, у понеділок увечері російська армія вдарила по готелю в Кривому Розі. Загинули 4 людини. Пошукові роботи завершили. 28 серпня було оголошено днем жалоби.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies