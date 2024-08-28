Ворог у день жалоби знову вдарив по Кривому Рогу, є постраждалі (оновлено)

Ворог у день жалоби знову вдарив по Кривому Рогу, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За даними станом на 12:56, кількість поранених зросла до восьми.

“Коли Кривий Ріг у жалобі, ворог знову атакує. І вкотре цілить по цивільним... У місті пошкоджені інфраструктура та авто. Також сталося займання”, – написав Лисак.

У місті понівечений гаражний кооператив, 12 авто. Вибиті вікна у готелі.

Спершу було відомо про трьох поранених, а потім Сергій Лисак уточнив, що у Кривому Розі постраждали п'ятеро людей. Четверо чоловіків – 29, 41, 44 та 60 років. У них осколкові поранення, забої, акубаротравми. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості. Серед потерпілих і 54-річна жінка. Вона буде оговтуватися вдома. Також постраждали 64-річний та 29-річний чоловіки. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. А ще 18-річний хлопець, який лікуватиметься амбулаторно.

Інформацію щодо того, яких збитків завдав ворог, уточнюють.

Нагадаємо, у понеділок увечері російська армія вдарила по готелю в Кривому Розі. Загинули 4 людини. Пошукові роботи завершили. 28 серпня було оголошено днем жалоби.