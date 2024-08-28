Стратегію розрахована на період до 2027 року.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) представило державну Стратегію щодо житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), повідомляє пресслужба міністерства.

Йдеться про Стратегію державної політики щодо забезпечення житлових прав ВПО в Україні на період до 2027 року.

Стратегію було розроблено для посилення спроможностей держави у вирішенні житлових питань внутрішньо переміщених осіб.

Учасники робочої групи презентували стратегічні цілі документу. Кожна з них має визначені завдання, шляхи їхнього вирішення та відповідальних за виконання.

Серед них – створення єдиної інформаційно-аналітичної системи для кращого управління житловими потребами ВПО, підвищення ефективності функціонування місць тимчасового проживання, посилення координації дій органів влади при вирішенні усіх житлових питань ВПО.

Крім того, презентовано концепцію соціальної оренди житла, компенсацій, а також шляхи розширення кредитно-інвестиційних програм для полегшення доступу ВПО до житла.

“Я вже бачу реальні практичні кроки. Дякую за працю, вкладену в розробку Стратегії. Попереду маємо ще багато роботи. Але у нас вже є база, на яку можна спиратися”, – резюмувала за підсумками презентації віцепрем’єрка Ірина Верещук.