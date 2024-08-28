Вогнем знищено 25 будівель (житлових будинків та господарських споруд) та 70 га настилу в лісі.

Вчора, 27 серпня, російська армія обстріляла прикордоння Чернігівщини. Окупанти близько 13 години завдали численних ударів зі ствольної артилерії по населених пунктах Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Внаслідок цього загорілися два будинки в одному з населених пунктів громади, після чого вогонь швидко розповсюдився на інші домогосподарства.

Про це повідомили у Нацполі та Офісі генпрокурора.

Вогнем знищено 25 будівель (житлових будинків та господарських споруд) та 70 га настилу в лісі.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу

Фото: Нацполіція наслідки обстрілу

Завдяки злагодженим діям поліцейських та рятувальників вдалося локалізувати пожежу та запобігти перекиданню вогню на інші будинки мирних мешканців села.

Відомості щодо руйнувань уточнюються.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).