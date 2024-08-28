LB.ua долучається до мережі “Вікно Відновлення”, яка об’єднує більш як 90 незалежних медіа, громадських організацій та аналітичних центрів.

Об'єднання «Вікно Відновлення» (UA Recovery Window MediaNetwork) розпочало роботу в січні 2024 року: медіа, аналітичні центри об’єдналися для моніторингу і прозорого висвітлення всіх аспектів відбудови України. До “Вікна відновлення” приєдналися, зокрема: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Незалежна аналітична платформа “Вокс Україна”, харківська медіагрупа “Накипіло”, видання “Рубрика”, DIVOCHE.MEDIA, аналітичний центр DiXi Group, ГО «Будуємо Україну Разом», LetsData, Громадянська мережа ОПОРА, Urban Reform, YouControl, громадський медіапортал Бахмут IN.UA та багато інших.

Завдання «Вікна Відновлення» — якісно й прозоро розповідати про відновлення усіх постраждалих регіонів на єдиній платформі, спільно адвокатувати необхідні зміни.

Участь у мережі дає можливість комунікувати з однодумцями з теми відновлення, обмінюватися цінними контактами та цікавими можливостями всередині мережі, створювати та поширювати різноплановий контент про відновлення на окремому сайті-агрегаторі, що дозволить розширити коло наших читачів. Крім того, «Вікно Відновлення» допомагатиме в дистрибуції матеріалів на тему відбудови у соціальних мережах Facebook, Instagram та Telegram.

Цілі мережі, зокрема: контролювати процеси відбудови України, викривати корупцію, аналізувати витрати, проводити розслідування; пояснювати складне просто; проводити дослідження та перетворювати експертні знання на зрозумілий план дій; розповідати локальні історії, підсвічувати проблеми як окремих людей, так і цілих регіонів.

У рамках співпраці з мережею “Вікно Відновлення” на LB.ua вже вийшов матеріал Ірини Андрейців “Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України”.