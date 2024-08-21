Очільник "Укренерго" Кудрицький став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту"

Очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький став заступником голови Ради з відновлення "Охматдиту".
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
У відомстві повідомили, що Кудрицького було обрано на першому засіданні, яке відбулося у вівторок.
"Зараз Рада має сфокусуватись на якомога швидшому замовленні послуг обстеження постраждалих будівель і створенні дефектного акту. Це дозволить сформувати кошторис і прозоро обрати компанію, яка виконає необхідні роботи, щоб підготувати будівлі до зими", – зазначив Володимир Кудрицький.
До керівного складу Ради також увійшли Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти України" (голова Ради) та Євген Гончар, представник МОЗ (секретар Ради). Всього в Раді працюватиме 15 учасників.
"На відбудову Охматдиту загалом було зібрано понад 1 мільярд гривень. Зокрема, внесок НЕК "Укренерго" склав 10 мільйонів гривень. Місія Ради з відновлення – простежити за тим, що всі ці кошти були використані прозоро та максимально ефективно", – наголосив Володимир Кудрицький.
- Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматидт – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.
- Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали. Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності.
- Міністр Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".
- 16 серпня Володимир Жовнір, гендиректор лікарні, звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.
- У фонді сказали, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.
- Ляшко сказав, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.