У Раді вимагають створити слідчу комісію для контролю відновлення “Охматдиту”

Фракція “Євросолідарність” у Верховній Раді вимагає створити в парламенті тимчасову слідчу комісію (ТСК) для контролю відновлення “Охматдиту”. Про це йдеться на сайті партії.
“Владі абсолютно байдуже на моральні принципи та прозорість використання коштів українців і міжнародних партнерів. Приклад “Охматдиту” – страшенна ганьба, яка вийшла далеко за межі України”, – заявила народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Марія Іонова з трибуни парламенту.
Вона підкреслила, що влада має знайти механізми для переведення коштів з рахунку фонду на рахунок лікарні.
«Я не хочу в СІЗО», — велика розмова з Євгеном Вембером, керівником благодійного фонду при Охматдиті
“У всьому світі збирали кошти на відновлення «Охматдиту», щоб влада показала свій план дій. Але з першого дня скандали та тотальна корупція від якої вже нудить просто на фізичному рівні. Як так сталося, що кошти були зібрані на кишеньковий фонд. Співзасновниця цього фонду Соколовська зареєструвала фонд за своєю домашньою адресою. Вона була адвокаткою, фсбшні корені якої ведуть до Портнова. А 22 серпня буде судовий розгляд, що вона нанесла важкі тілесні ушкодження своєму співмешканцю. Такі персонажі – це ганьба”, – зазначила Іонова.
“Вимагаємо, щоб лікарні були передані кошти і влада знайшла інструменти для цього. І в парламенті була створена ТСК для контролю використання коштів на відновленні Охматдиту”, – резюмувала Марія Іонова.
- Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматидт – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.
- Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали. Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності. Міністр Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".
- 16 серпня Володимир Жовнір, гендиректор лікарні, звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.
- У фонді сказали, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.
- Ляшко сказав, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.