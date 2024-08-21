У Раді вимагають створити слідчу комісію для контролю відновлення “Охматдиту”

Нардепи аргументували цю вимогу тим, що корупція і скандали навколо відновлення “Охматдиту” руйнують довіру до України та ставлять під питання подальшу допомогу від партнерів.

Фракція “Євросолідарність” у Верховній Раді вимагає створити в парламенті тимчасову слідчу комісію (ТСК) для контролю відновлення “Охматдиту”. Про це йдеться на сайті партії.

“Владі абсолютно байдуже на моральні принципи та прозорість використання коштів українців і міжнародних партнерів. Приклад “Охматдиту” – страшенна ганьба, яка вийшла далеко за межі України”, – заявила народна депутатка з фракції “Європейська Солідарність” Марія Іонова з трибуни парламенту.

Вона підкреслила, що влада має знайти механізми для переведення коштів з рахунку фонду на рахунок лікарні.

“У всьому світі збирали кошти на відновлення «Охматдиту», щоб влада показала свій план дій. Але з першого дня скандали та тотальна корупція від якої вже нудить просто на фізичному рівні. Як так сталося, що кошти були зібрані на кишеньковий фонд. Співзасновниця цього фонду Соколовська зареєструвала фонд за своєю домашньою адресою. Вона була адвокаткою, фсбшні корені якої ведуть до Портнова. А 22 серпня буде судовий розгляд, що вона нанесла важкі тілесні ушкодження своєму співмешканцю. Такі персонажі – це ганьба”, – зазначила Іонова.

“Вимагаємо, щоб лікарні були передані кошти і влада знайшла інструменти для цього. І в парламенті була створена ТСК для контролю використання коштів на відновленні Охматдиту”, – резюмувала Марія Іонова.