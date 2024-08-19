Ексдиректор "Охматдиту" прокоментував призначення в.о. після його відсторонення

Відсторонений генеральний директор "Охматдиту" Володимир Жовнір не коментуватиме скандал між лікарнею і благодійним фондом "Охматдит – здорове дитинство" до завершення перевірок.

Про це він сказав LB.ua. Жовнір додав, що уже представив колективу в.о. гендиректора Олександра Уріна, призначеного після його відсторонення.

"Я задоволений вибором Олександра Уріна, уже представив його колективу сьогодні. Це порядний і дуже хороший лікар. І, сподіваюсь, хороший менеджер. Також сподіваюсь, що сьогодні-завтра запрацює наглядова рада і всі процеси будуть прозорі. Хотів, аби вона була з самого початку", – сказав він.

Олександр Урін – керівник відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій. За словами міністра охорони здоров'я Вікторя Ляшка, його кандидатуру обрали після консультацій із лікарями "Охматдиту".

Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматидт – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.

Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали. Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності. Міністр Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України". 16 серпня Володимир Жовнір, гендиректор лікарні, звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими. У фонді сказали, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів. Ляшко сказав, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.

Більше на цю тему читайте в розмові з директором фонду, яке вийде на LB.ua невдовзі.