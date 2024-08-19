Директор БФ "Охматдит" вважає, що фонд "намагаються стерти з лиця землі"

Директор благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство" Євген Вембер вважає, що цю організацію намагаються "стерти взагалі з лиця землі" після скандалів через тендер та відмовою перераховувати кошти на рахунок лікарні.

У розмові з LB.ua він сказав, що вважає дії членів фонду правильними, а також запевнив, що вони не планують заволодіти зібраними коштами. Повну версію розмови читайте незабаром на сайті.

“Якщо я б це планував (заволодіти коштами – Ред.) – напевно я б тут перед вами не сидів, і не давав інтерв’ю”, – прокоментував Вембер.

Після відмови передавати кошти, за словами Вембера”, відбулася лавина”. Тому фонд вийшов із поясненням своєї позиції – на противагу заявам нині відстороненого директора лікарні Володимира Жовніра.

“Ми викладаємо послідовно, пишемо про те, що були збори учасників. До нас звернулася лікарня з перерахуванням, одні говорили з юристами, інші, от лист від МОЗу, але ми вбачаємо ризики для себе. От я вбачаю ризики, я не хочу в СІЗО, я вважаю, що я не заслужив в цьому житті сісти в СІЗО. За що? Тому ми пишемо про те, що дайте правильні підстави і ми зробимо це. Або дайте якісь рахунки, на які можна… я маю на увазі реальні рахунки, медичного обладнання чи відновлення іншого чогось. Ми готові перерахувати ці кошти. Нічого, був офіційний лист в лікарню. І потім оцей пост, який просто мене знищив”, – сказав Вембер.

Директор фонду сказав, що був шокований тим, що написав нині відсторонений директор “Охматдиту” і сподівається, що це писав не він. Після цього вони з ним не бачилися і не зідзвонювалися.

Скандали довкола Охматдиту

Після російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" 8 липня кошти на відновлення збирали на декілька рахунків, зокрема й благодійного фонду "Охматидт – здорове дитинство". Номер цього рахунку офіційно поширювала лікарня.

Для відновлення медзакладу оголосили приватний тендер, який проводив саме фонд – оскільки ці кошти не були на казначейському рахунку, то закупівлю можна було проводити без державного майданчика. Переможцем оголосили фірму, яка мала одну з найдорожчих пропозицій, але при цьому не мала досвіду виконання тендерів для держави. Після оприлюднення журналістами цих даних 2 серпня міністр охорони здоров'я, фонд, гендиректор лікарні зібрали пресконференції, на якій сказали, що договору з оголошеним переможцем ще не підписали. Також вони сказали, що пропозиції інших учасників відкинули через ознаки недоброчесності. Міністр Віктор Ляшко сказав, що фонд тепер має перерахувати зібрані ним 378 млн гривень на державний рахунок "Охматдиту", а тендер з приватного стане державним. Більше про це можна почитати в матеріалі "Відбудова Охматдиту після російської атаки: що відбувається навколо найбільшої дитячої лікарні України".

16 серпня Володимир Жовнір, гендиректор лікарні, звинуватив фонд у відмові переказувати кошти на рахунок лікарні. І додав, що лікарня розглядає імовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та імовірно шахрайськими.

У фонді сказали, що в них зараз немає на переказ коштів підстав і фонд обдумає альтернативи використання коштів.

Ляшко сказав, що цим уже займаються правоохоронні органи, і після цього відсторонив Жовніра. Жовнір назвав це спільним рішенням.