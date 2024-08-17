Гендиректора Охматдиту відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок (доповнено)

Відомо, що саме директор НДСЛ запропонував збирати кошти на рахунок організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство".

Генеральний директор НДСЛ Охматдит Володимир Жовнір відсторонений від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Щодо подальших рішень, зокрема і кадрових, очільник МОЗ пообіцяв повідомити додатково.

"Моя позиція — виконувачем обов'язків має бути людина з-поміж завідувачів відділень, яка отримає найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації", — додав Ляшко.

Факти, пов'язані з відновленням будівель Охматдиту та діями Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство" вивчаються Нацполіцією за зверненням глави МОЗу. Відомо про відкриття кримінального провадження. Триває досудове розслідування.

"Аналітичну роботу з цього приводу проводить НАБУ. Крім цього, триває ініційована мною внутрішня перевірка МОЗ", — зазначив Ляшко.

Очільник МОЗ також повідомив про подробиці справи щодо відбудови "Охматдиту": "до оцінки наданих під час проведення тендеру конкурсних пропозицій було залучено два робочі органи: робоча група Охматдиту, затверджена наказом генерального директора Охматдиту № 142 від 18.07.2024, та загальні збори Фонду.

До складу Робочої групи Охматдиту увійшли:

Сергій Чернишук, медичний директор Охматдиту

Владислав Бабак, начальник інженерно-технічного відділу Охматдиту

Тетяна Іванова, медичний директор з медичних питань Охматдиту

Володимир Сова, медичний директор з поліклінічної роботи Охматдиту

Олег Полозенко, заступник генерального директора з розвитку Охматдиту

Олександр Малімон, начальник юридичного відділу Охматдиту

Олег Смиченко, інженер-будівельник Центру інженерно-технічного забезпечення Охматдиту

Інна Гасій, керівник проєкту від Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство".

Олена Шадура, економіст 1 категорії Охматдиту

На черговому засіданні робочої групи Охматдиту 25 липня учасники ухвалили рішення про необхідність запросити додаткову інформацію у Фонду про компанії-учасники.

"Рішення від імені Благодійної організації "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", зафіксовані у протоколах, приймалися на загальних зборах учасників у такому складі: Юрія Горбунова, Соломії Вітвіцької, Олени Примак, Євгена Вембера, Світлани Розборської.

Також Ляшко додав, що збирати кошти саме на рахунок Фонду після атаки на Охматдит 8 липня запропонував директор лікарні, посилаючись на успішний досвід співпраці.

Доповнення. Сам директор НСДЛ "Охматдит" Володимир Жовнір підтвердив відсторонення від обов'язків і наголосив, що це "рішення не тільки виважене, воно спільне".

"Ситуація та наявні документи, які її підтверджують (кризу, - ред), виключно прозорі та однозначні. Мені немає чого приховувати або соромитись. Своїм завданням наразі я бачу повну та всебічну співпрацю з правоохоронними та перевіряючими органами. Вся інформація, всі дані, яких ще не вистачає для встановлення обставин, що привели до затримки процесу відновлення НДСЛ "Охматдит", будуть систематизовані та передані МОЗу, поліції та НАБУ. Впевнений, справедливі рішення стосовно відповідальних осіб та їх дій, які зашкодили процесу відновлення, будуть швидко ухвалені", — зазначив Жовнір.