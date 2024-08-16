Запрацював закон про медканабіс, але ліки будуть щонайшвидше восени. Інтерв’ю з Романом Ісаєнком

Сьогодні публікуємо частину розмови, яка стосується медканабісу. Деякі коментарі тут додає заступник голови Володимир Короленко . Повну бесіду — про скандал з лабораторіями, фальсифікати ліків і зміну правил для агрегаторів аптек на кшталт Tabletki.ua — читайте в понеділок.

Серед головних органів у впровадженні закону є Держлікслужба — власне цей орган ліцензуватиме й контролюватиме обіг конопель для медичних і наукових цілей.

16 серпня набув чинності закон про медичний канабіс. Підзаконні акти до нього готували кілька місяців.

Фото: Олександр Ратушняк Голова Держлікслужби Роман Ісаєнко

Набуває чинності закон. Що означає це для вас як голови Держлікслужби?

Держлікслужба реалізує держполітику в певних сферах. Зокрема: законний обіг наркотичних засобів. Бо часто плутають і звертаються до нас «розберіться з наркоманами». Це не наша специфіка.

Закон про медичний канабіс поглинув 50 % часу нашої роботи. Коли ухвалили закон, на нас звалився величезний обсяг аналітичної праці, писали багато нормативно-правової документації. Основна — ліцензійні умови, які ми розробляли в співпраці з МОЗ. Ці зміни мають ухвалити в Кабміні, усе вже узгодили (попередньо уряд проголосує за них саме 16 серпня. — LB.ua). Цей документ — основне, що потрібно, щоб запустити систему медичного канабісу в Україні.

Як це працюватиме? Закон набуває чинності. Чи з цього моменту я як пацієнтка або родичка пацієнта, тяжкого онкохворого, скажімо, зможу ввозити в Україну легально ліки з канабісом? Чи має минути ще якийсь час?

Має минути час. Бо є ще інші порядки, які визначають ввезення, надання дозволу. Коли щось таке нове запроваджують, ні ми, ні пацієнти, ні лікарі, ні законодавці на 100 % не знають, як це запрацює.

Перед нами, перед МОЗ, законодавцями стоїть величезний виклик: спіймати зворотний зв’язок під час запуску там, де виникатиме проблема.

Коли ми писали (нормативно-правову базу. — LB.ua), враховували міжнародний досвід і наше уявлення, як це працюватиме в правовому полі України — такої моделі ще не було.

Фото: Олександр Ратушняк Роман Ісаєнко

Тобто ще немає зрозумілого порядку, який пояснить, хто, як, за якими умовами зможе ввозити ліки?

Ви цим питанням дали мені гарну ідею створити інфографіку, коли з’являться 5–10 питань від пацієнтів і лікарів, — змоделювати й донести зворотний зв’язок. Поки що ми не дійшли до цього.

Що тоді запрацює?

Ліцензійні умови.

Закон прописує контроль за тими, хто вирощуватиме коноплі й вироблятиме з них ліки, зокрема через ліцензування. Чи розмовляли з вами компанії, чи подавали якісь документи на це? Мені в соцмережах періодично вистрибує реклама з пропозицією інвестувати в теплиці з канабісом. Ці теплиці ж мають бути сертифіковані.

До 16 серпня канабіс в Україні — заборонена речовина, за яку людей саджали в тюрму.

Володимир Короленко (заступник голови Держлікслужби, який відповідає, зокрема, за сферу наркотиків):

Щоб пацієнти отримали канабіс як засіб для лікування, має минути час. 16 серпня процес запуститься на практиці доходження канабісу до пацієнта. До 16-го була розробка правил гри.

Фото: ama.com.au Медичний канабіс

Як це працюватиме? Мільйони пацієнти потребують цих ліків. І люди чекають, що 16 серпня закон запрацює, відбудеться щось, що дасть їм змогу отримати медканабіс.

Спочатку хтось першим отримає ліцензію на право обігу медичного канабісу. Ми будемо працювати з такими ліцензіатами, вони постійно питатимуть нас, коли запрацює система, якими будуть правила ввезення, міжнародна митниця звертатиметься. З митницею будемо наради проводити, з Нацполіцією.

Питання не тільки в тому, що будуть вирощувати й продавати в Україні для медичних і наукових цілей, але й можна буде ввозити закордонні препарати на основі канабісу.

Тут не повністю можу коментувати, бо є ще Державний експертний центр, МОЗ, які реєструють активний інгредієнт. Наскільки я знаю, там питання ще відкриті, краще питати їх.

Володимир Короленко: Ми можемо говорити про те, що наше. Наше — це система відстежування й контролю, яка, за постановою уряду, запрацює тільки в жовтні. А оскільки в основі закону два принципи — контроль і простежуваність (а вони запрацюють тільки з жовтня), то реалізація безпосередня можлива тільки із запуском системи. Починаючи з кожної рослинки, мішечка з екстрактом — воно все мусить мати електронні ідентифікатори.

Роман Ісаєнко: Але теоретично, отримавши ліцензію, суб'єкт зможе раніше укладати договори зовнішні й внутрішні, планувати свою роботу. Поки немає ліцензії, це просто уявлення про його роботу.

Фото: promoboz.com Володимир Короленко

Коли запускають якісь важливі зміни, напередодні проходять різні раунди перемовин, щоб зрозуміти, яким буде ринок на початку запуску. Такі обговорення відбуваються щодо канабісу?

Усе, що мене питали й колег: якими будуть ліцензійні умови. Тим, хто має експертизу, я казав: «Давайте разом розробляти». Долучилися. Наприклад, Асоціація канабісу, певні депутати Ради, їхні помічники. Були такі ще «мікрожуліки», які просили сказати ліцензійні умови раніше, щоб вони швидше вскочили. Хтось телефонне право включав, хтось на прийом записувався. Усі ці люди — більшість — пропали. Або їх поглинули ті, хто реально працюватиме, або вони порахували гроші й зрозуміли, що не мають таких інвестицій, або просто перегоріли, бо була хвиля зацікавленості темою.

Зараз, думаю, цим будуть займатися, скоріш за все, ті, хто має тут якийсь міжнародний досвід. Бо є країни, які на цьому ринку понад 20 років. Там і клінічні дослідження проводять. Україна тільки починає цей шлях.

Реєстр, який має запрацювати і контролювати канабіс від насінини до препарату в аптеці: наскільки він складний для розробки й запуску?

Свого часу МОЗ створило групу про систему медканабісу. Там я, Володимир, начальник профільного управління, Марія Карчевич, її команда розробників Електронного здоров’я… Зараз техзавдання фіналізують. Наші працівники тут постійно присутні. Бо якщо ми користуватимемося реєстром, важливо, щоб без нас нічого не вирішували.

Фото: Олександр Ратушняк Роман Ісаєнко

Тобто технічно реєстр робитиме команда Карчевич?

Так, і наші працівники долучені максимально. Ми їздили дивитися в Македонію, Німеччину, Португалію по досвід. Намагаємося побачити те, що є у світі. Наприклад, у Канаді ліцензію дають два роки. Нема такого, що вчора подали, а нині давайте ліцензію.

Ми передбачили простежуванішу систему, бо ментальність України пострадянської ще не настільки змінилася. У Канаді в голову не прийде порушувати закон. А якщо й прийде, це буде немасова історія. Тому нам в Україні треба більша простежуваність.

Були дискусії з Нацполом, вони хотіли ще більше зарегулювати. І ми шукали середину, бо якщо повністю затиснути, то система не запрацює, і наші не витримають, і іноземний інвестор не зайде.

Якщо говоримо про те, що кожне зернятко, рослинка тощо будуть позначені, у людей може виникнути логічне питання: а що заважає, умовно, 50 зернят позначити, 50 ні?

Я ще не бачив системи на практиці. У Нацполіції є певні права й окремий департамент, щоб це простежувати. Думаю, якщо пара недобросовісних виробників з’являться, їм буде (від Нацполу. — LB.ua) добра наука.

Фото: Don Stanford/UM School of Pharmacy Спеціаліст працює із саджанцями конопель для культивування в лабораторії Національного центру дослідження канабісу в Університеті Міссісіпі, США

Решту розмови з Романом Ісаєнком читайте вже в понеділок. Там і про контроль аптек, і про фальсифікати, і про кримінальне провадження як частину скандалу з однією держлабораторією, а також що далі буде із сервісами на кшталт Tabletki.ua.