Центр нацспротиву: в Донецьку склалась критична ситуація із постачанням інсуліну

Це сталось через безвідповідальну халатність місцевих корупціонерів-колаборантів.

У тимчасово окупованому Донецьку склалася критична ситуація із постачанням інсуліну.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Причина – безвідповідальна халатність місцевих колаборантів, які створили схему відмивання грошей на постачанні ліків. І терміни доставки рятівного ліку мало кого хвилює, коли мова йде про великі гроші”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потрібні медикаменти можна купити як мінімум удвічі вище від реальної вартості.