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До вересня може зрости захворюваність на ковід

Це зростання не має перевищувати показники міжепідемічного періоду.

До вересня може зрости захворюваність на ковід
Фото: ЕРА/UPG

У серпні кількість випадків захворювання на Covid може зрости.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, відповідаючи на запитання LB.ua.

"Скоріш за все, в серпні буде зростання захворюваності, і буде воно до вересня включно. У вересні почнеться так званий епідсезон ГРВІ і грипу. Зазвичай ми поступово підходимо до того, що вересень-жовтень почнемо бачити прояви інших респіраторних вірусів, вони достатньо обмежують циркуляцію ковіду", – сказав він.

Проте, за прогнозами, це зростання не має перевищувати показники міжепідемічного періоду.

  • В Україні за липень зафіксували майже 12 000 випадків захворювання на коронавірус. Це вшестеро більше, ніж у червні. 
  • Ревакцинацію повинні проходити люди з груп ризику, а особа, яка є здоровою, без супутніх захворювань, має отримати лише одне первинне щеплення, його буде достатньо, щоб захиститися від Covid.
  • Більше на цю тему – в матеріалі "Літній спалах ковіду дійшов і до України: що про це слід знати і що робити". 
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