До вересня може зрости захворюваність на ковід

У серпні кількість випадків захворювання на Covid може зрости.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, відповідаючи на запитання LB.ua.

"Скоріш за все, в серпні буде зростання захворюваності, і буде воно до вересня включно. У вересні почнеться так званий епідсезон ГРВІ і грипу. Зазвичай ми поступово підходимо до того, що вересень-жовтень почнемо бачити прояви інших респіраторних вірусів, вони достатньо обмежують циркуляцію ковіду", – сказав він.

Проте, за прогнозами, це зростання не має перевищувати показники міжепідемічного періоду.