У МОЗ назвали перших вісьмох учасників, які увійшли до Ради з відновлення Охматдиту

До складу Ради з відновлення Охматдиту увійшли перші вісім учасників. Це представники від благодійних, міжнародних та міжурядових організацій, дипустанов іноземних держав. Також присутні по одному представнику Міністерства охорони здоров'я України та НДСЛ Охматдит.

Про це Віктор Ляшко повідомив у Facebook.

До складу Ради з відновлення Охматдиту увійшли перші вісім учасників, зокрема це благодійники, які зробили найбільші внески на відбудову "Охматдиту", а також міжнародної технічної допомоги, представники дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів. Також від Міністерства охорони здоров'я України та НДСЛ Охматдит до Ради увійшли по одному представнику.

Серед них:

Яко Сільє, Постійний представник UNDP Ukraine / ПРООН в Україні Донатас Буткус, Радник-посланник Lietuvos ambasada Ukrainoje / Посольство Литви в Українi Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя UNICEF Ukraine Володимир Кудрицький, Голова правління НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo Назар Купибіда, член Ради Директорів, Віцепрезидент з фінансів Акціонерного товариства «Концерн ГАЛНАФТОГАЗ» OKKO Юлія Висоцька, Директор ПрАТ “НВО “ПРАКТИКА Evgeniy Gonchar, Начальник відділу з формування політики в сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України Олена Ларіна, фахівець внутрішнього контролю НДСЛ Охматдит

"Невдовзі буде проведено перше засідання. Вдячний кожному, хто дав згоду та готовий інвестувати свій час, знання та вміння, аби разом забезпечити чесний, прозорий, швидкий та якісний процес відновлення сучасного корпусу найбільшої дитячої лікарні країни", — зазначив Віктор Ляшко.

Крім того, наразі триває відбір семи представників громадянського суспільства, які також увійдуть до персонального складу Ради з відновлення Охматдиту.

"Для того, щоб подати заявку на участь, просимо представників громадськості, які відповідають критеріям заповнити форму за посиланням та надіслати її до 14 серпня 2024 року включно", додав глава МОЗ.

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