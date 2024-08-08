Дорожня карта: як інститутам Національної академії медичних наук увійти у єдиний медичний простір?

Відповідно до вимог законодавства, з 1 січня 2025 року всі відомчі медичні заклади мають перейти до єдиного медичного простору. Комітет з питань здоров’я нації, який я очолюю, півтора року проводить регулярні наради, щоб допомогти інститутам медичної академії вчасно перейти до фінансування через Програму медичних гарантій. Але ми бачимо, що керівництво НАМНУ навмисно зриває цей процес та шукає будь-які відмовки. Раджу академії медичних наук все ж таки виконувати вимоги закону та вже розпочати реорганізацію інститутів. Інакше з 2025 року заклади можуть залишитися без фінансування, а пацієнти – без медичних послуг.

Фото: МОЗ

У середині травня в Комітеті провели нараду за участю депутатів, керівництва НАМНУ, експертів USAID та міжнародної аудит-консалтингової корпорації Deloitte. Попросили наших партнерів провести юридичний аналіз щодо особливостей входження установ НАМНУ до ПМГ та надати відповіді на питання, які виникають у керівництва академії.

Наші партнери підготували документ, який може слугувати дорожньою картою для інститутів медичної академії. Спочатку відповім на питання щодо процесу переходу, потім – наведу перелік конкретних кроків, які необхідно зробити інститутам вже в цьому році.

Чи необхідно провести реорганізацію установ НАМНУ в державні некомерційні підприємства?

Постановою Кабміну про затвердження вимог до надавача медичних послуг передбачено, що заклад має бути зареєстрований як державне або комунальне підприємство. До кінця 2024 року передбачена процедура передачі нерухомого майна при процедурі реорганізації, водночас залучення бюджетних установ до ПМГ може мати лише частковий або тимчасовий характер. Тому, на думку юристів, державні установи мають бути реорганізовані у державні некомерційні підприємства до 31 грудня 2024 року.

Які особливості реорганізації установ НАМНУ?

Відповідно закону про діяльність Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу установи можуть виступати засновникам підприємств. Постанова Кабміну від 26 липня 2018 року містить процедуру утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ. Реорганізація інститутів погоджується керівництвом академії та Урядом на підставі подання, яке МОЗ виносить на розгляд. Також обґрунтування щодо реорганізації НАМНУ подає в Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні

Яке співвідношення статусів закладу охорони здоров’я та наукової установи?

Відповідно до закону про наукову та науково-технічну діяльність державні некомерційні підприємства можуть отримати статус наукових установ. В Основах законодавства про охорону здоров’я визначено, що заклад охорони здоров’я – юридична особа, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі ліцензії. Відповідно, щоб отримати статус наукової установи необхідно визначити наукову діяльність як основу, тоді як для отримання статусу закладу охорони здоров’я достатньо наявності відповідної ліцензії. Отже, підприємства, для яких наукова діяльність є основною та вони отримали ліцензію на провадження медичної практики можуть бути визнані як науковими установами, так і закладами охорони здоров’я одночасно.

Як змінюються трудові відносини в процесі реорганізації інститутів?

Кодекс законі про працю визначає, що у разі реорганізації підприємства дія трудового договору працівника продовжується, а керівник продовжує обіймати посаду в підприємству-правонаступнику на підставі укладеного раніше контракту. НАМНУ має за 10 днів проінформувати про реорганізацію профспілкового представника та трудовий колектив про відповідні заходи.

Чи зміниться порядок призначення керівника інституту після завершення процедури реорганізації?

Статут НАМНУ визначає, що керівника установи обирають шляхом таємного голосування на зборах колективу на строк до 5 років, згодом – переможець виборів затверджується президією НАМНУ. Згідно з аналізом юристів, ця процедура залишається й у закладах після реорганізації, оскільки заклади продовжать зберігати статус наукових установ, а відповідно до них будуть застосовані ті самі норми та процедури.

Чи передбачено окреме фінансування наукової діяльності?

Фінансування наукової діяльності здійснюється відповідно закону про наукову та науково-технічну діяльність. Закон визначає два варіанти фінансування: базове та на конкурсній основі. Базове фінансування забезпечує проведення фундаментальних наукових досліджень, розвиток інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази. Таке фінансування не підпадає під тендерну процедуру. Водночас грантове фінансування, яке, на мою думку, більше доцільне та дозволить досягти конкретного результату, проходить через конкурсний відбір та відбувається з укладанням договору. Відповідно, статус державного некомерційного підприємства не обмежує можливість фінансування інституту.

У підсумку, як зазначають експерти USAID та Deloitte, НАМНУ та Уряду треба зробити 13 кроків для входження інститутів до єдиного медичного простору. Перерахую їх:

1. Академія має звернутися до Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні

2. Направлення до МОЗ подання щодо реорганізації закладів НАМН разом з рекомендаціями міжвідомчої ради

3. МОЗ подає пакет документів на засідання Уряду

4. Уряд погоджує реорганізацію інститутів у державне некомерційне підприємство

5. НАМНУ видає наказ на виконання розпорядження КМУ про реорганізацію наукових установ

6. НАМНУ інформує трудовий колектив про реорганізацію

7. Голова комісії з реорганізації проводить інвентаризацію та готує пакет документів для ліцензування

8. Голова комісії з реорганізації разом з фінансистами готують фінансовий план майбутніх підприємств

9. Комісія з реорганізації готує акт щодо передачі підприємства правонаступнику

10. НАМНУ затверджує передавальний акт

11. Голова комісії з реорганізації подає державному реєстратору заяви на новостворене підприємство

12. Керівник ДНП подає документи на отримання ліцензій

13. НАМНУ затверджує фінансовий план, статутний капітал, а керівник ДНП – відкриває рахунки в банку та підписує договори з НСЗУ.

Зважаючи на всі вимоги та строки, НАМНУ вже має почати процес реорганізації, щоб встигнути до початку наступного року. Відзначу, що НАМНУ та МОЗ теж отримали аналіз юристів та мали можливість з ним ознайомитися.