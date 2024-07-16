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Латвія виділяє 100 тисяч євро на підтримку функціонування українських медзакладів

Міністерство охорони здоров’я Латвії у тісній співпраці з МОЗ України та посольствами збирає інформацію щодо терміново необхідних ліків, виробів медичного призначення та обладнання.

Латвія виділяє 100 тисяч євро на підтримку функціонування українських медзакладів
Фото: Twitter Олексія Резнікова

Уряд Латвії ухвалив виділення 100 тисяч євро на підтримку функціонування українських медичних закладів. 

Про це йдеться на сайті латвійського МЗС.

Відповідно до схваленого проєкту Міністерство закордонних справ уповноважують зробити внесок від імені Латвії на підтримку роботи українських медичних установ. 

Кошти будуть спрямовані на їх реконструкцію та забезпечення медичним обладнанням, функціонування та лікування пацієнтів.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я Латвійської Республіки у тісній співпраці з МОЗ України та посольствами збирає інформацію щодо терміново необхідних ліків, виробів медичного призначення та обладнання, а також триває робота з організації ще одного відправлення пожертвувань закладам охорони здоров'я України.

Литва виділяє 1 мільйон євро на відновлення "Охматдиту" та інших медзакладів, які потрапили під російський обстріл 8 липня.

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