На кордоні між Латвією та Росією починають встановлювати плавучі стовпи

На заболоченій ділянці кордону між Латвією та Росією починають встановлювати плавучі стовпи. Паралельно триває монтаж стовпів і секцій огорожі. Згодом відбудеться монтаж колючого дроту та воріт.
Про це пише LSM.
Місцева компанія будує огорожу на території Балвського та Лудзенського повітів загальною протяжністю 25 км. З початку травня цього року вже встановлено секції огорожі на 11 кілометрах.
Паркан на латвійсько-російському кордоні буде завершено цього року на так званих пріоритетних або сухопутних ділянках загальною довжиною 150 кілометрів. Решту 30 кілометрів планують завершити до жовтня наступного року.
Таким чином паркан зведуть на майже всьому кордоні із Росією протяжністю 283 кілометри. Без паркану залишиться менше 5 кілометрів, а це прикордонні озера, пункти пропуску та подібні місця, де планується інше рішення.
- Польща та країни Балтії підписали спільний офіційний лист, у якому закликають Євросоюз спільними зусиллями захистити кордони блоку з Росією та Білоруссю.
- Тим часом у Латвії фіксують збільшення кількості спроб прориву кордону нелегалами із Білорусі.