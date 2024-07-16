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На кордоні між Латвією та Росією починають встановлювати плавучі стовпи

Паралельно триває монтаж стовпів і секцій огорожі. Згодом відбудеться монтаж колючого дроту та воріт. 

На кордоні між Латвією та Росією починають встановлювати плавучі стовпи
Монтаж загорожі на литовсько-російському кордоні
Фото: LSM

На заболоченій ділянці кордону між Латвією та Росією починають встановлювати плавучі стовпи. Паралельно триває монтаж стовпів і секцій огорожі. Згодом відбудеться монтаж колючого дроту та воріт. 

Про це пише LSM.

Місцева компанія будує огорожу на території Балвського та Лудзенського повітів загальною протяжністю 25 км. З початку травня цього року вже встановлено секції огорожі на 11 кілометрах. 

Паркан на латвійсько-російському кордоні буде завершено цього року на так званих пріоритетних або сухопутних ділянках загальною довжиною 150 кілометрів. Решту 30 кілометрів планують завершити до жовтня наступного року.

Монтаж загорожі на литовсько-російському кордоні
Фото: LSM
Монтаж загорожі на литовсько-російському кордоні

Таким чином паркан зведуть на майже всьому кордоні із Росією протяжністю 283 кілометри. Без паркану залишиться менше 5 кілометрів, а це прикордонні озера, пункти пропуску та подібні місця, де планується інше рішення.

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