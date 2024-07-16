На кордоні між Латвією та Росією починають встановлювати плавучі стовпи

На заболоченій ділянці кордону між Латвією та Росією починають встановлювати плавучі стовпи. Паралельно триває монтаж стовпів і секцій огорожі. Згодом відбудеться монтаж колючого дроту та воріт.

Про це пише LSM.

Місцева компанія будує огорожу на території Балвського та Лудзенського повітів загальною протяжністю 25 км. З початку травня цього року вже встановлено секції огорожі на 11 кілометрах.

Паркан на латвійсько-російському кордоні буде завершено цього року на так званих пріоритетних або сухопутних ділянках загальною довжиною 150 кілометрів. Решту 30 кілометрів планують завершити до жовтня наступного року.

Фото: LSM Монтаж загорожі на литовсько-російському кордоні

Таким чином паркан зведуть на майже всьому кордоні із Росією протяжністю 283 кілометри. Без паркану залишиться менше 5 кілометрів, а це прикордонні озера, пункти пропуску та подібні місця, де планується інше рішення.