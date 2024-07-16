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Греція продовжила військово-морські навчання, які стримують перевезення російської нафти, – Bloomberg

Навчання триватимуть ще два місяці.

Греція продовжила військово-морські навчання, які стримують перевезення російської нафти, – Bloomberg
Фото: flaggenplatz.ch

Греція знову розширює військово-морські навчання, які значною мірою стримували перевезення російської нафти поблизу її узбережжя та змушували їх переміщуватися іншими шляхами по всьому світу, пише Bloomberg. 

Навчання у затоці Лаконія триватимуть ще два місяці — це найдовший термін на сьогодні, згідно з повідомленням ВМС Греції.

Уряд раніше заявляв, що навчання були розроблені, щоб зупинити ризиковану перевалку російської нафти на борту застарілих суден, які, на думку світової служби судноплавства, можуть становити загрозу безпеці на морі. Морські навчання розпочались в травні, а потім кілька разів продовжувалися.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, з 4 травня не було перевезення сирої нафти з судна на судно, і заборона набула чинності приблизно в цей час.

Bloomberg зазначає, що значна частина російського тіньового флоту перемістилася в інші місця, зокрема у води Єгипту, Мальти та Західної Африки.

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