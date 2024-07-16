Низка країн ЄС роздумує над можливістю відновлення своїх представництв в Афганістані, ‒ Bloomberg

Кілька європейських країн розглядають можливість відновлення своїх посольств в Афганістані, що призведе до дипломатичного визнання Талібану майже через три роки після падіння Кабула.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Західні країни, зокрема США, залишили Афганістан після поспішної евакуації своїх громадян і співробітників служби безпеки в 2021 році, коли таліби зайняли Афганістан.

Розвідка Італії протягом останніх тижнів провела місію в Кабулі. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні підтвердив, що посол Риму, який зараз працює в Досі (Катар), відвідав Кабул.

“Ми над цим працюємо. Була місія нашого посла. Є проблеми з правами людини. Рішення дуже складне, потрібен час”, ‒ сказав він на полях саміту НАТО у Вашингтоні минулого тижня.

Французькі, німецькі та британські офіційні особи, однак, заявили, що не мають найближчих планів знову відкривати свої представництва в Кабулі.

Зараз у країні немає жодного європейського посольства, хоча Європейський Союз має делегацію в країні, а США ‒ відділ інтересів у представництві Катару. Єдиною країною “Групи семи”, яка має посольство в Афганістані, є Японія.

Представник ЄС сказав, що його місія ‒ поки що єдина присутність з 27 членів блоку, але відмовився коментувати можливе повернення окремих держав-членів, заявивши, що це рішення окремих урядів. Згідно з веб-сайтом дипломатичного відомства євроблоку, “присутність ЄС відкалібрована відповідно до політики та дій фактичної влади талібів і не надає їй жодної легітимності”.

Водночас міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив минулого тижня, щл щойно будуть створені мінімальні умови безпеки, Мадрид відправить свого посла назад.

“Ми були готові місяць тому. На жаль, троє іспанців загинули унаслідок терористичної атаки ІДІЛ в Афганістані”, ‒ зазначив він. Альбарес додав, що посол Іспанії переїхав до Кабула на кілька днів після нападу.

Високопоставлений європейський дипломат сказав, що посадовці у Брюсселі тепер визнають необхідність фізичної присутності у країні для реалізації проєктів розвитку, захисту прав жінок і встановлення стратегічної присутності.

У Німеччині влада публічно обговорює, як повернути афганських шукачів притулку, які скоїли злочини або є засудженими терористами. Наразі такі особи не можуть бути депортовані назад до країни, оскільки Німеччина не має дипломатичних відносин з режимом Талібану.

Французький чиновник підтвердив, що наразі немає планів щодо відновлення посольства, але сказав, що це питання потрібно буде вирішити з часом. Поточна ситуація з нульовою присутністю на місці не може бути постійної.

Міністерство закордонних справ і розвитку Співдружності Великої Британії заявило, що “розгляне можливість встановлення дипломатичної присутності в Афганістані, як тільки це дозволить безпекова та політична ситуація”.

Високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що Вашингтон не має наміру політично визнавати Талібан або відкривати посольство в Кабулі. Чиновник додав, що Сполучені Штати чітко заявили талібам про те, що все ще існують занепокоєння ‒ насамперед щодо ставлення до жінок і дівчат ‒ які заважають їм рухатися в цьому напрямку.