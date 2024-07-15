​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Зеленський прокоментував замах на Трампа
ГоловнаСвіт

Через візити Орбана Єврокомісія вдалася до деяких заходів

Зокрема, скасувати візит єврокомісарів до Угорщини.

Через візити Орбана Єврокомісія вдалася до деяких заходів
Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісія пішла на вимушені кроки щодо Угорщини через останні події, які відбувається в ЄС під час головування Будапешта.

Як повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер у соцмережі Х, йдеться про зміни у представництві та візитах єврокомісарів.

"Президент (Урсула фон дер Ляєн) вирішила, що Європейська комісія буде представлена на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань Ради. Візит колегії (єврокомісарів - Ред.) до головуючої держави не відбудеться", - написав Мамер.

  • Як відомо, угорське головування у Раді ЄС розпочалося 1 липня і триватиме до кінця року. 1 січня 2025 року його перейме Польща.
  • Глава угорського уряду Віктор Орбан цього місяця уже встиг відвідати Москву і Китай, де говорив, зокрема, про війну в Україні, і цим викликав роздратування у ЄС.
  • Очільниця ліберальної фракції “Відновити Європу” (Renew Europe) у Європарламенті навіть закликала Європейську раду вивчити шляхи, якими можна зупинити поточне головування Угорщини в Раді ЄС.
  • У МЗС Німеччини заявили, що за кільканадцять днів головування Будапешта уже завдало шкоди.
  • Тож міністри закордонних справ деяких країн Євросоюзу шукають способів уникнути участі в саміті, який Угорщина організовує в серпні. Бажання провчити Угорщину пов'язано, зокрема, з протидією угорського уряду допомозі Україні та непогодженими з Брюсселем контактами прем'єр-міністра Віктора Орбана з Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном в межах "мирної місії".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies