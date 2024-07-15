Через візити Орбана Єврокомісія вдалася до деяких заходів

Єврокомісія пішла на вимушені кроки щодо Угорщини через останні події, які відбувається в ЄС під час головування Будапешта.

Як повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер у соцмережі Х, йдеться про зміни у представництві та візитах єврокомісарів.

"Президент (Урсула фон дер Ляєн) вирішила, що Європейська комісія буде представлена на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань Ради. Візит колегії (єврокомісарів - Ред.) до головуючої держави не відбудеться", - написав Мамер.