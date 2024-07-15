Через візити Орбана Єврокомісія вдалася до деяких заходів

Єврокомісія пішла на вимушені кроки щодо Угорщини через останні події, які відбувається в ЄС під час головування Будапешта.
Як повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер у соцмережі Х, йдеться про зміни у представництві та візитах єврокомісарів.
"Президент (Урсула фон дер Ляєн) вирішила, що Європейська комісія буде представлена на рівні вищих державних службовців лише під час неформальних засідань Ради. Візит колегії (єврокомісарів - Ред.) до головуючої держави не відбудеться", - написав Мамер.
- Як відомо, угорське головування у Раді ЄС розпочалося 1 липня і триватиме до кінця року. 1 січня 2025 року його перейме Польща.
- Глава угорського уряду Віктор Орбан цього місяця уже встиг відвідати Москву і Китай, де говорив, зокрема, про війну в Україні, і цим викликав роздратування у ЄС.
- Очільниця ліберальної фракції “Відновити Європу” (Renew Europe) у Європарламенті навіть закликала Європейську раду вивчити шляхи, якими можна зупинити поточне головування Угорщини в Раді ЄС.
- У МЗС Німеччини заявили, що за кільканадцять днів головування Будапешта уже завдало шкоди.
- Тож міністри закордонних справ деяких країн Євросоюзу шукають способів уникнути участі в саміті, який Угорщина організовує в серпні. Бажання провчити Угорщину пов'язано, зокрема, з протидією угорського уряду допомозі Україні та непогодженими з Брюсселем контактами прем'єр-міністра Віктора Орбана з Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном в межах "мирної місії".