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Мер-грек з Албанії вийшов на кілька днів із в'язниці, щоб скласти присягу в Європарламенті

У березні Фреді Белері посадили на два роки за фальсифікацію виборів.

Мер-грек з Албанії вийшов на кілька днів із в'язниці, щоб скласти присягу в Європарламенті
Етнічний грецький політик, обраний міський голова Фреді Белері
Фото: tovima.com

Етнічний грецький політик, обраний міський голова Фреді Белері вийшов на кілька днів з албанської в'язниці, щоб скласти у Страсбурзі присягу депутата Європейського парламенту, пише Reuters.

Однак він повернеться за грати, аби далі відбувати покарання за звинуваченнями у купівлі голосів.

Белері отримав місце в парламенті ЄС як кандидат від консервативної партії Нової демократії прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Він залишив в'язницю в дипломатичному автомобілі, що належить грецькому посольству.

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Політика заарештували у травні 2023 року під час кампанії з виборів мера в його рідному місті Гімаре, де мешкає активна етнічна грецька громада. Згодом він переміг на виборах, але так і не склав присягу, перебуваючи в попередньому ув’язненні. У березні цього року його посадили на два роки за фальсифікацію виборів.

“Зараз я їду в Афіни, а завтра я буду в Страсбурзі, щоб взяти участь у першому засіданні (Європейського) парламенту”, ‒ сказав Белері ЗМІ в аеропорту Тирани.

Справа Белері загострила відносини між Албанією та Грецією, балканськими сусідами, чиї зв’язки часто погіршувалися через культурні та історичні відмінності, а також через велику кількість албанських іммігрантів у Греції та грецьку меншину в Албанії.

Залишається незрозумілим, як Белері виконуватиме свою роль законодавця Європейського парламенту протягом решти часу у в'язниці, куди він має повернутися 20 липня.

Раніше цього місяця він програв апеляцію, яка підтвердила його вирок за підкуп голосів у суді нижчої інстанції. Белері звинуватив прем'єр-міністра Албанії Еді Раму в організації змови проти нього, що Рама неодноразово заперечував.

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