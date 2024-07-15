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Уряди Чехії та України проведуть спільне засідання у Празі

Прем’єр-міністри обговорять оборонну та енергетичну співпрацю, питання міграції, підтримку чеського експорту та залучення чеських компаній до відновлення України. 

Уряди Чехії та України проведуть спільне засідання у Празі
Денис Шмигаль і Петр Фіала
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

У вівторок, 16 липня 2024 року, у Празі відбудуться другі міжурядові консультації Чехії та України. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби чеського уряду.

Зокрема, прем’єр-міністри Петр Фіала та Денис Шмигаль  обговорять поточну ситуацію в Україні, оборонну співпрацю, питання міграції, енергетичну співпрацю, підтримку чеського експорту та залучення чеських компаній до відновлення України. 

Водночас відбудуться двосторонні зустрічі окремих відомств.

Урочиста церемонія розпочнеться об 11.00, а за пів години пройде двостороння зустріч глав урядів та зустріч міністрів.

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