Уряди Чехії та України проведуть спільне засідання у Празі

У вівторок, 16 липня 2024 року, у Празі відбудуться другі міжурядові консультації Чехії та України.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби чеського уряду.
Зокрема, прем’єр-міністри Петр Фіала та Денис Шмигаль обговорять поточну ситуацію в Україні, оборонну співпрацю, питання міграції, енергетичну співпрацю, підтримку чеського експорту та залучення чеських компаній до відновлення України.
Водночас відбудуться двосторонні зустрічі окремих відомств.
Урочиста церемонія розпочнеться об 11.00, а за пів години пройде двостороння зустріч глав урядів та зустріч міністрів.
- Президент Чехії Петр Павел анонсував швидке постачання боєприпасів в Україну. Зокрема, ідеться про передачу 50 тисяч боєприпасів вже цього та наступного місяця.
- Україна і Чехія планують підписати двосторонню безпекову угоду найближчим часом.