Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Зеленський прокоментував замах на Трампа
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
ГоловнаСвіт

Збройні сили Австралії придбали на 61 млн доларів дрони Vector та Scorpion

Постачання розвідувальних безпілотників розпочнеться у квітні 2025, а послуги технічної підтримки БпЛА триватимуть до 2031-го.

Збройні сили Австралії придбали на 61 млн доларів дрони Vector та Scorpion
Дрон Vector 2-in-1, Scorpion
Фото: Quantum-Systems

Збройні сили Австралії уклали два контракти із компанією Quantum-Systems на 90 млн австралійських доларів (61 млн доларів США), які передбачають постачання та обслуговування  розвідувальних  безпілотників Vector та Scorpion.

Про це повідомили на сайті компанії-виробника. 

Угоду підписали 24 квітня в Брісбені. Вона складається з контракту на придбання для забезпечення Сил оборони Австралії малими безпілотними літальними системами з фіксованим крилом Vector/Scorpion 2-in-1 eVTOL та договору підтримки для надання послуг з навчання, технічного обслуговування, інжинірингу, постачання та логістики, а також допоміжних послуг. 

Постачання почнеться в квітні 2025-го а послуги підтримки триватимуть до 2031-го.

Vector 2-в-1 з нерухомим крилом eVTOL UAS забезпечує відео в режимі реального часу з високою роздільною здатністю для спостереження та розвідки. 

Це портативний дрон, який може бути готовий до роботи за три хвилини та злітати та приземлятися в обмеженому просторі без необхідності використання додаткових інструментів чи обладнання. Його також можна сконфігурувати як мультикоптер Scorpion, видаливши крила та хвіст і приєднавши деякі деталі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies