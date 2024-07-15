Збройні сили Австралії придбали на 61 млн доларів дрони Vector та Scorpion

Збройні сили Австралії уклали два контракти із компанією Quantum-Systems на 90 млн австралійських доларів (61 млн доларів США), які передбачають постачання та обслуговування розвідувальних безпілотників Vector та Scorpion.

Про це повідомили на сайті компанії-виробника.

Угоду підписали 24 квітня в Брісбені. Вона складається з контракту на придбання для забезпечення Сил оборони Австралії малими безпілотними літальними системами з фіксованим крилом Vector/Scorpion 2-in-1 eVTOL та договору підтримки для надання послуг з навчання, технічного обслуговування, інжинірингу, постачання та логістики, а також допоміжних послуг.

Постачання почнеться в квітні 2025-го а послуги підтримки триватимуть до 2031-го.

Vector 2-в-1 з нерухомим крилом eVTOL UAS забезпечує відео в режимі реального часу з високою роздільною здатністю для спостереження та розвідки.

Це портативний дрон, який може бути готовий до роботи за три хвилини та злітати та приземлятися в обмеженому просторі без необхідності використання додаткових інструментів чи обладнання. Його також можна сконфігурувати як мультикоптер Scorpion, видаливши крила та хвіст і приєднавши деякі деталі.