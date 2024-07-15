Politico: країни Євросоюзу хочуть бойкотувати саміт МЗС в Угорщині

Міністри закордонних справ деяких країн Євросоюзу шукають способів уникнути участі в саміті, який Угорщина організовує в серпні. Бажання провчити Угорщину пов'язано, зокрема, з протидією угорського уряду допомозі Україні та непогодженими з Брюсселем контактами прем'єр-міністра Віктора Орбана з Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном в медах "мирної місії", пише Politico.
Угорщина з липня перебрала головування в Раді ЄС, і на серпень вона планує зустріч міністрів закордонних справ блоку в Будапешті. Однак багато міністрів воліли б уникнути цього заходу, який, на їхню думку, стане черговим шоу пропаганди Орбана.
Не хоче брати участі й топдипломат ЄС Жозеп Боррель. За словами трьох дипломатів, які побажали залишитися анонімними, він скличе міністрів закордонних справ на "формальну" раду одночасно з самітом в Угорщині.
"Якщо в той же день відбудеться офіційна рада із закордонних справ, організована високим представником, міністри не зможуть поїхати до Будапешта", – сказав один із дипломатів.
Інший додав, що бойкотом зустрічі у Будапешті міністри закордонних справ хотіли б "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС".
План бойкотування неформально обговорили деякі країни ЄС включно з Німеччиною та Францією. Очікується, що в середу команда Борреля презентує план постійним представникам країн у Євросоюзі.
Бойкотування стане не першим від початку головування Угорщини в Раді ЄС: раніше лише сім країн взяли участь у скликаній Будапештом зустрічі щодо індустріальної політики.
- Одразу після початку головування в Раді ЄС, 2 липня, угорський прем'єр Віктор Орбан приїхав до Києва. Це була його перша поїздка до України за час повномасштабної війни. Орбан під час візиту запропонував президенту України спочатку "припинити вогонь", а вже потім домовлятися про мир із Росією.
- Після зустрічі Орбан сказав, що Зеленський цей "план" не підтримав.
- Київ не став єдиною зупинкою в "мирному" турне Орбана: після нього він поїхав до Москви на зустріч із Путіним, а потім – до Пекіна.