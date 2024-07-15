Politico: країни Євросоюзу хочуть бойкотувати саміт МЗС в Угорщині

За даними журналістів, топдипломат ЄС Жозеп Боррель збирається призначити на ці ж дати іншу зустріч, тож міністри не поїдуть на угорський захід.

Міністри закордонних справ деяких країн Євросоюзу шукають способів уникнути участі в саміті, який Угорщина організовує в серпні. Бажання провчити Угорщину пов'язано, зокрема, з протидією угорського уряду допомозі Україні та непогодженими з Брюсселем контактами прем'єр-міністра Віктора Орбана з Володимиром Путіним і китайським лідером Сі Цзіньпіном в медах "мирної місії", пише Politico.

Угорщина з липня перебрала головування в Раді ЄС, і на серпень вона планує зустріч міністрів закордонних справ блоку в Будапешті. Однак багато міністрів воліли б уникнути цього заходу, який, на їхню думку, стане черговим шоу пропаганди Орбана.

Не хоче брати участі й топдипломат ЄС Жозеп Боррель. За словами трьох дипломатів, які побажали залишитися анонімними, він скличе міністрів закордонних справ на "формальну" раду одночасно з самітом в Угорщині.

"Якщо в той же день відбудеться офіційна рада із закордонних справ, організована високим представником, міністри не зможуть поїхати до Будапешта", – сказав один із дипломатів.

Інший додав, що бойкотом зустрічі у Будапешті міністри закордонних справ хотіли б "надіслати чіткий сигнал, що Угорщина не виступає від імені ЄС".

План бойкотування неформально обговорили деякі країни ЄС включно з Німеччиною та Францією. Очікується, що в середу команда Борреля презентує план постійним представникам країн у Євросоюзі.

Бойкотування стане не першим від початку головування Угорщини в Раді ЄС: раніше лише сім країн взяли участь у скликаній Будапештом зустрічі щодо індустріальної політики.