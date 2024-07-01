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Сьогодні розпочалося піврічне головування Угорщини у Раді ЄС

Програма Будапешта буде структурована навколо семи пріоритетів, зокрема зміцненні європейської оборонної політики і припиненні нелегальної міграції.

Сьогодні розпочалося піврічне головування Угорщини у Раді ЄС

Сьогодні, 1 липня, Угорщина прийняла у Бельгії естафету головування у Раді Європейського союзу, яке триватиме пів року.

Будапешт вдруге головуватиме в органі. Відповідно до ротаційного принципу у грудні 2024 року Угорщину замінить Польща.

Програма угорського головування буде структурована навколо семи пріоритетів: 

  • прийнятті нової європейської угоди про конкурентоспроможність; 
  • зміцненні європейської оборонної політики; 
  • послідовної політики розширення; 
  • припиненні нелегальної міграції; 
  • формуванні політики згуртованості; 
  • сільськогосподарської політики ЄС, орієнтованої на фермерів; 
  • вирішенні демографічних проблем.

За пів року буде проведено 1500 засідань робочих груп Ради. 37 офіційних засідань Ради заплановано в Брюсселі та Люксембурзі. 230 заходів буде організовано в Угорщині, включно з 16 неформальними зустрічами Ради ЄС, неформальною зустріччю Європейської ради і самітом Європейської політичної спільноти.

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Девізом головування Угорщини в Раді Європейського Союзу є вислів “Зробимо Європу знову великою”. Головним елементом логотипу угорського головування стало стилізоване зоображення “Кубика Рубіка”. Воно “вказує на винахідливість і вміння вирішувати проблеми угорців, а також на складність європейських справ”.

Фото: hungarian-presidency.consilium.europa.eu

Напередодні міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що головування Будапешта у Раді ЄС “стане чесним посередником, лояльно співпрацюючи з усіма державами-членами та установами”.

Крім того, угорське головування у співпраці з новоствореним Європейським парламентом та Європейською комісією має забезпечити плавний інституційний перехід.

  • Вчора прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан представив новий альянс із австрійською ультраправою Партією свободи та словацькою партією ANO на чолі з колишнім прем’єр-міністром Чехії Бабішем “Патріоти за свободу”. Усі три партії є проросійськими. Блок ультраправих має стати “найбільшою жорсткою правою групою в Європейському парламенті”.
  • Орбан заявив раніше, що Угорщина не підтримує вступ України до ЄС, але не блокуватиме цей процес.
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