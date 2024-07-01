Сьогодні розпочалося піврічне головування Угорщини у Раді ЄС

Сьогодні, 1 липня, Угорщина прийняла у Бельгії естафету головування у Раді Європейського союзу, яке триватиме пів року.
Будапешт вдруге головуватиме в органі. Відповідно до ротаційного принципу у грудні 2024 року Угорщину замінить Польща.
Програма угорського головування буде структурована навколо семи пріоритетів:
- прийнятті нової європейської угоди про конкурентоспроможність;
- зміцненні європейської оборонної політики;
- послідовної політики розширення;
- припиненні нелегальної міграції;
- формуванні політики згуртованості;
- сільськогосподарської політики ЄС, орієнтованої на фермерів;
- вирішенні демографічних проблем.
За пів року буде проведено 1500 засідань робочих груп Ради. 37 офіційних засідань Ради заплановано в Брюсселі та Люксембурзі. 230 заходів буде організовано в Угорщині, включно з 16 неформальними зустрічами Ради ЄС, неформальною зустріччю Європейської ради і самітом Європейської політичної спільноти.
Девізом головування Угорщини в Раді Європейського Союзу є вислів “Зробимо Європу знову великою”. Головним елементом логотипу угорського головування стало стилізоване зоображення “Кубика Рубіка”. Воно “вказує на винахідливість і вміння вирішувати проблеми угорців, а також на складність європейських справ”.
Напередодні міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока заявив, що головування Будапешта у Раді ЄС “стане чесним посередником, лояльно співпрацюючи з усіма державами-членами та установами”.
Крім того, угорське головування у співпраці з новоствореним Європейським парламентом та Європейською комісією має забезпечити плавний інституційний перехід.
- Вчора прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан представив новий альянс із австрійською ультраправою Партією свободи та словацькою партією ANO на чолі з колишнім прем’єр-міністром Чехії Бабішем “Патріоти за свободу”. Усі три партії є проросійськими. Блок ультраправих має стати “найбільшою жорсткою правою групою в Європейському парламенті”.
- Орбан заявив раніше, що Угорщина не підтримує вступ України до ЄС, але не блокуватиме цей процес.