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Вибори у Франції: за даними екзитполів, у трійці лідерів - ліві і праві, а також партія Макрона

Наприклад, "Національне об'єднання" показує результат 34%.

Вибори у Франції: за даними екзитполів, у трійці лідерів - ліві і праві, а також партія Макрона
Президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA-EFE/GONZALO FUENTES

Екзитполи оприлюднили перші результати перегонів на парламентських виборах у Франції, передає Le Monde.

Так, за даними Ipsos Talan "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен показало результат 34%, на другому місці - "Народний фронт", який набирає 28,1. Трійку лідерів замикає політсила чинного президента Еммануеля Макрона із результатом 20,3%.

Макрон заявив, що висока явка виборців свідчить про бажання французів "прояснити політичну ситуацію", а "їхній демократичний вибір зобов'язує нас".

"Зіткнувшись із "Національним об'єднанням", настав час для великих, явно демократичних та республіканських зборів для другого туру», - закликав він, говорячи про зняття коштів з урахуванням другого туру у разі потенційної перемоги кандидатів від RN. У кандидатів, які пройшли у другий тур, є час до 18:00, щоб підтвердити свою реєстрацію в префектурі.

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