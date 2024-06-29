Джим Слеттері закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску

Джим Слеттері, шестиразовий конгресмен та радник голови ПАТ “Укрінком”, звернувся до президента України Володимира Зеленського, генерального прокурора Андрія Костіна, міністра фінансів Сергія Марченка та інших високопосадовців з листом, в якому висловив глибоку повагу українському народові за його мужність та відданість демократичним цінностям. Він підкреслив важливість політико-економічної складової для перемоги над Росією та успішної відбудови України.

У своєму листі Джим Слеттері акцентував увагу на важливості внутрішніх фінансових ресурсів України. Він зазначив, що справа ПАТ “Укрінбанк” (нині “Укрінком”) може стати показовим тестом ефективності внутрішньої політики в фінансовій сфері. Конгресмен відзначив, що банк був першим приватним банком в Україні, який не мав зловживань з боку власників, а його проблеми виникли виключно через російську війну.

Джим Слеттері висловив занепокоєння хвилею негативної піар-кампанії проти ПАТ “Укрінком”, зокрема його мажоритарного власника Володимира Клименка.

Він закликав українську владу не допустити використання державних органів для тиску на банк та уникнення виконання зобов’язань боржників.

Джим Слеттері:

“Я дуже стурбований хвилею брудного піару, яка в останні кілька місяців розпочата щодо власників «Укрінбанку», головним чином його мажоритарного власника Володимира Клименка, якого я ціную та поважаю як професійного банкіра та патріота України. За моїми джерелами, попри те, що така брудна кампанія ведеться головним чином на сайтах з сумнівною репутацією, а її зміст не відповідає дійсності, а часом і здоровому глузду, найімовірніше вона є частиною підготовки майбутньої сфальсифікованої атаки на власників банку”.

Слеттері зазначив, що власники банку прагнуть стягнення заборгованості з кожного боржника для виплати боргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та повного розрахунку з ним. Він висловив впевненість, що судова та правоохоронна системи України продемонструють свою правову компетентність та незалежність.

Коротка біографія Джима Слеттері

Джим Слеттері – американський політик та юрист, який представляв штат Канзас у Палаті представників США з 1983 по 1995 роки. Він відомий своєю активною підтримкою України та відданістю демократичним цінностям. За час своєї кар’єри Слеттері здобув репутацію ефективного законодавця та надійного партнера у міжнародних справах.

Наводимо повний текст звернення англійською та українською мовами:

