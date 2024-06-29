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Президент підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки

Набуття чинності документом дозволяє Україні отримувати допомогу від МВФ та ЄС.

Президент підписав закон про перезавантаження Бюро економічної безпеки
Фото: Пресслужба БЕБ

Президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під ухваленим Верховною Радою законом про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Відповідна інформація вказана у картці законопроєкту на сайті українського парламенту.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, це дозволяє "виконати дедлайн щодо МВФ та Ukraine Facility", тобто Україна зробила те, що вимагалося для безперешконого отримання фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу.

Згідно з новим законом, співробітники БЕБ будуть переатестовані, призначення їх на посади відбуватиметься з проходження тесту на поліграфі, а очільника обиратиме комісія, яка на 50% складатиметься з міжднародних експертів, що матимуть вирішальне право голосу.

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