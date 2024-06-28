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Уряд призначив Андрія Даника головою ДСНС

До цього він очолював її в статусі в.о. 

Уряд призначив Андрія Даника головою ДСНС
Андрій Даник
Фото: МВС

Кабінет міністрів призначив Андрія Даника головою Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. ДСНС була без повноцінного голови з серпня 2023.

Андрій Даник був тимчасовим в.о. ДСНС. До цього він був заступником голови цієї служби, а ще раніше – очолював ГУ ДСНС України в Черкаській області. 

Нагороджений різними відзнаками, зокрема орденом "За мужність" ІІІ ступеня (2015 рік), орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2017 рік), медаллю "За оборону Авдіївки" (2017 рік), пам'ятною медаллю "За оборону Маріуполя" (2017 рік).

Попередника Даника на посаді голови ДСНС, Сергія Крука, звільнили після оголошення пʼятьом співробітникам ДСНС  підозри по справі авіакатастрофи з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським та іншими керівництвом МВС. Трагедія трапилася в січні 2023, коли Крук був в.о. голови ДСНС.

За даними слідства, посадовці ДСНС допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Місцеві медіа також писали про родинні статки Крука, зокрема три квартири в Рівному в його тещі. 

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