ПАРЄ підтримала три резолюції щодо України

При голосуванні врахували усі запропоновані правки від української делегації.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за три резолюції щодо України.

Про це повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева.

У переліку:

юридичні аспекти агресії Росії проти України;

роль санкцій у протидії агресивній війні;

протидія викорінення культурної ідентичності під час війни та у мирний час.

"Окрім підтримки спецтрибуналу за злочин агресії, компенсаційного механізму і реєстру збитків в документах чітко відзначається геноцид, який чинить РФ, намагаючись знищити нашу культурну ідентичність", - зазначила депутатка.

Мезенцева додала, що ПАРЄ врахувала при голосуваннях усі правки від української делегації.

Серед важливих:

Росія - спонсор тероризму і також практикує ідеологію рашизму;

РФ переслідує русифікаторську політику щодо численних корінних народів у країні, поступово стираючи їхню культурну ідентичність шляхом обмеження використання їхніх мов, особливо в системі освіти, скорочуючи сфери їхнього культурного вираження, спотворюючи їх історію та позбавляючи їх історичної пам’яті, а також шляхом захоплення та переслідування активістів етнічних меншин;

заборона російських медіа, які розповсюджують пропаганду;

запровадження санкцій проти компаній-виробників зброї в РФ, їхніх власників і менеджерів;

заклик до Данії відреагувати на судна, які експлуатують свободу навігації;

заклик опублікувати Реєстр кампаній та фізичних осіб, які порушують або обходять санкції, а також підтримують Росію у війні проти України.

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурної спадщини та ідентичності. Ця резолюція засуджує систематичну державну політику русифікації, які Росія здійснює з 2014 року на окупованих територіях України. У документі закріпили, що навмисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є воєнними злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську національну ідентичність.