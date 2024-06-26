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ПАРЄ підтримала три резолюції щодо України

При голосуванні врахували усі запропоновані правки від української делегації.

ПАРЄ підтримала три резолюції щодо України
Українська делегація у ПАРЄ
Фото: Facebook/Maria Mezentseva

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за три резолюції щодо України.

Про це повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева.

У переліку:

  • юридичні аспекти агресії Росії проти України;
  • роль санкцій у протидії агресивній війні;
  • протидія викорінення культурної ідентичності під час війни та у мирний час.

"Окрім підтримки спецтрибуналу за злочин агресії, компенсаційного механізму і реєстру збитків в документах чітко відзначається геноцид, який чинить РФ, намагаючись знищити нашу культурну ідентичність", - зазначила депутатка.

Мезенцева додала, що ПАРЄ врахувала при голосуваннях усі правки від української делегації.

Серед важливих:

  • Росія - спонсор тероризму і також практикує ідеологію рашизму;
  • РФ переслідує русифікаторську політику щодо численних корінних народів у країні, поступово стираючи їхню культурну ідентичність шляхом обмеження використання їхніх мов, особливо в системі освіти, скорочуючи сфери їхнього культурного вираження, спотворюючи їх історію та позбавляючи їх історичної пам’яті, а також шляхом захоплення та переслідування активістів етнічних меншин;
  • заборона російських медіа, які розповсюджують пропаганду;
  • запровадження  санкцій проти компаній-виробників зброї в РФ, їхніх власників і менеджерів;
  • заклик до Данії відреагувати на судна, які експлуатують свободу навігації;
  • заклик опублікувати Реєстр кампаній та фізичних осіб, які порушують або обходять санкції, а також підтримують Росію у війні проти України.

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурної спадщини та ідентичності. Ця резолюція засуджує систематичну державну політику русифікації, які Росія здійснює з 2014 року на окупованих територіях України. У документі закріпили, що навмисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні є воєнними злочинами, злочинами проти людяності та свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську національну ідентичність.

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