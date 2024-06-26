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США підтримують видачу ордерів МКС на арешт Шойгу і Герасимова

Сполучені Штати виступають за те, щоб Росія понесла відповідальність за вчинені звірства в Україні.

США підтримують видачу ордерів МКС на арешт Шойгу і Герасимова
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
Фото: dailysabah.com

Державний департамент США підтримує розслідування Міжнародним кримінальним судом (МКС) воєнних злочинів РФ в Україні. Про це повідомив представник Держдепу Метью Міллер під час пресбрифінгу.

Зокрема, Міллер відреагував на питання про виданий ордер МКС на арешт колишнього російського міністра оборони Сергій Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. 

“Ми чітко дали зрозуміти, що російські війська вчинили звірства під час їхнього незаконного вторгнення в Україну, і що за ці звірства має бути відповідальність. Ми підтримуємо низку міжнародних розслідувань злочинів Росії в Україні, включно з тим, яке проводить МКС”, – сказав Міллер.

Зазначимо, напередодні президент України привітав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордери на арешт ексміністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

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