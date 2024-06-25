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Точна причина аварійної ситуації в тунелі між “Деміївською” і “Теремками” - порушення технології будівництва, - Кличко

Метро на цій ділянці має поїхати восени, обіцяє мер.

Точна причина аварійної ситуації в тунелі між “Деміївською” і “Теремками” - порушення технології будівництва, - Кличко

Будівельники завершили розробку котловану і хімічне закріплення ґрунтів на перегінному тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська», де тривають ремонтні роботи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 


За його словами, «вже точно встановлено», що аварійна ситуація там склалася через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому. 

«Наразі будівельники завершили розробку котловану з кріпленням І, ІІ та ІІІ ярусів, а також хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву. Це дало змогу зупинити проникнення води в конструкції. Триває герметизація статичних тріщин та стиків оправи тунелю в місцях болтових з’єднань», - заявив Кличко.

Звіт про стан оправи тунелю і колій між зазначеними станціями, зауважив очільник міста, влада оприлюднить пізніше - по завершенню експертиз. 

«Фахівці докладають максимальних зусиль, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені. Роботи на будмайданчику тривають цілодобово. Після завершення ремонту - перед повноцінним відновленням руху - здійснять тестові пуски поїздів», - 

Нагадаємо, рух між станціями «Деміївська» та «Теремки» припинили у грудні 2023 року. Відкрити цю ділянку метрополітену обіцяли спочатку улітку, тепер - на початку осені. Наразі станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" працюють лише як укриття.

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