Київський метрополітен достроково припинив набір на навчання машиністів

Київський метрополітен отримав понад 450 анкет кандидатів майбутніх машиністів і машиністок менше ніж за тиждень і припиняє прийом заявок.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Метрополітенівці дякують за високу активність та інтерес до роботи у столичній підземці. Наразі прийом заяв на курси машиністів і машиністок призупинений. Фахівці з кадрової роботи комунального підприємства розпочали опрацювання анкет", – йдеться в повідомленні.

У КМДА зазначили, що кількість слухачів обмежена, група становить 30 осіб.

Як повідомлялося, з червня у Києві змінили графік руху поїздів у підземці. У КМДА пояснили, що графіки складають у урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників, зокрема – машиністів.